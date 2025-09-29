VIVIENDA
Más de la mitad de la población de Hego Euskal Herria vive ya en zona tensionada de vivienda

En la CAV, con la incorporación de Vitoria, el porcentaje se sitúa en el 47,7%, y en Navarra llega al 70 %.
vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
vivienda en alquiler. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

Con la reciente declaración de zona tensionada de Vitoria por parte del Gobierno Vasco, el porcentaje de población que vive ya en zona tensionada de vivienda es del 47,7 % en la CAV, y se superará el 50 % en pocas semanas con la incorporación de Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa y Hernani.

A parte de las localidades que están ultimando sus peticiones de declaración de zona tensionada, Bilbao, Astigarraga y Usurbil se unirán, junto con Vitoria, a la lista oficial que actualizará el BOE a finales de octubre. Esa lista la completan, por ahora, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun, San Sebastián (Gipuzkoa) y Barakaldo (Bizkaia).

En el caso de Navarra el porcentaje es más elevado y ya llega al 70 % de la población. En total son 21 los municipios declarados oficialmente como tensionados: Pamplona, Tudela, Valle de Egües, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

La declaración de zona tensionada supone un mayor control público sobre el parque de viviendas, pudiendo tomar medidas como poner tope al precio del alquiler y dar beneficios o ayudas fiscales.

