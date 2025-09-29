ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hego Euskal Herriko biztanleen erdiak baino gehiago etxebizitza-eremu tentsionatuetan bizi dira

EAEn, Gasteiz gehituta, ehunekoa % 47,7koa da, eta Nafarroan, berriz, % 70ekoa.
vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe

Alokairuko etxebizitza. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak Gasteiz tentsionatutako eremuan sartuta, dagoeneko etxebizitza eremu-tentsionatuan bizi dira EAEko biztanleen % 47,7, eta aste gutxiren buruan % 50etik gorakoa izango da portzentajea, Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa eta Hernani ere sartuko baitira.

Zenbait udalerri etxebizitza-eremu tentsionatuan sartzeko zain daude, eta Bilbok, Astigarragak eta Usurbilek, Gasteizekin batera, urriaren amaieran bat egingo dute Estatuko Aldizkari Ofizialak eguneratuko duen zerrendarekin. Zerrenda hori, oraingoz, Errenteriak, Lasarte-Oriak, Zumaiak, Irunek, Donostiak (Gipuzkoa) eta Barakaldok (Bizkaia) osatzen dute.

Nafarroaren kasuan, etxebizitza-eremu tentsionatuan bizi diren biztanleen ehunekoa handiagoa da, eta % 70era iristen da. Guztira 21 dira ofizialki tentsionatutzat jotako udalerriak:  Iruñea, Tutera, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Nagusia, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Noain-Elortzibar, Cintruenigo, Baztan, Altsasu, Uharte, Berriobeiti, San Adrian eta Azkoien.

Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza-parkearen gaineko kontrol publiko handiagoa dakar, eta hainbat neurri ezartzea aurreikusten da, hala nola alokairuaren prezioari muga jartzea eta onura edo laguntza fiskalak ematea.

Gasteiz etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dute
BOEk Donostia, Galdakao, Iruñea, Tutera eta Nafarroako beste 19 udalerri tentsionatutako eremu izendatu dituela argitaratu du
Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu