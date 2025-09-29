Hego Euskal Herriko biztanleen erdiak baino gehiago etxebizitza-eremu tentsionatuetan bizi dira
Eusko Jaurlaritzak Gasteiz tentsionatutako eremuan sartuta, dagoeneko etxebizitza eremu-tentsionatuan bizi dira EAEko biztanleen % 47,7, eta aste gutxiren buruan % 50etik gorakoa izango da portzentajea, Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa eta Hernani ere sartuko baitira.
Zenbait udalerri etxebizitza-eremu tentsionatuan sartzeko zain daude, eta Bilbok, Astigarragak eta Usurbilek, Gasteizekin batera, urriaren amaieran bat egingo dute Estatuko Aldizkari Ofizialak eguneratuko duen zerrendarekin. Zerrenda hori, oraingoz, Errenteriak, Lasarte-Oriak, Zumaiak, Irunek, Donostiak (Gipuzkoa) eta Barakaldok (Bizkaia) osatzen dute.
Nafarroaren kasuan, etxebizitza-eremu tentsionatuan bizi diren biztanleen ehunekoa handiagoa da, eta % 70era iristen da. Guztira 21 dira ofizialki tentsionatutzat jotako udalerriak: Iruñea, Tutera, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Nagusia, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Noain-Elortzibar, Cintruenigo, Baztan, Altsasu, Uharte, Berriobeiti, San Adrian eta Azkoien.
Eremu tentsionatu izendatzeak etxebizitza-parkearen gaineko kontrol publiko handiagoa dakar, eta hainbat neurri ezartzea aurreikusten da, hala nola alokairuaren prezioari muga jartzea eta onura edo laguntza fiskalak ematea.
ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk demanda aurkeztuko dute Confebasken aurka, gutxieneko soldata propioa negoziatzen ez badu
Confebaskekin kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", Euskadirentzat gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Euskal psikologo klinikoek salatu dute Osakidetzak espezialistak ez diren psikologoak kontratatzeak legea urratzen duela
Diotenez, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina "ezin da edozein modutan egin".
Gasteiz etxebizitza-merkatuko tentsio handiko eremu izendatu dute
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du, hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, babespeko etxebizitzak eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairurako babestutako etxeak izango dira.
Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik
Azpiko inflazioari dagokion urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.
Manifestazio jendetsua Azkoitian, Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten egoera salatzeko
Juaristi makina-erremintaren sektoreari lotutako enpresa da. Hari lotuta sortu zen Aitek, eta bien artean 130 langileri ematen diete lana. Beharginek salatu dutenez, hilabeteak daramatzate aldi baterako lan-erregulazioan, dirua zor diete, eta azken hilabeteetan 50 lanpostu galdu dira.
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du
Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraikiz "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.
Aguraingo Haizea Wec Fundicion enpresako langileek greba mugagabea egingo dute
Hitzarmena berritzeko negoziazioak "blokeatuta" daudela salatu dute.
CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela jaso du NBEk
Zerrenda ostiral honetan eguneratu da, eta guztira 158 enpresa zerrendatu ditu. CAF 38. postuan dago.
CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak
2019an esleitu zuten proiektuak 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.