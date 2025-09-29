ALOKAIRUA
Gasteiz etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dute

Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, etxebizitza babestua eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairu babestukoak izango dira.

VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu da Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatu dela, baina sailkapen hori ez da ofizialki indarrean jarriko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte, eta urriaren amaierarako espero da hori.

Zehazki, EHAAk Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendaren sailburuaren agindu bat argitaratu du gaur. Agindu horren bidez, hirigune osoa eta Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali eta Gardelegiko erakunde txikiak tentsionatutako eremu deklaratzen dira. Kanpoan uzten da toki-erakunde txikiek osatutako landa-eremua.

Neurri horrek 256.000 pertsona (Gasteizko biztanleriaren % 97,9) bizi diren eremuari eragiten dio, eta "alokairuko prezioak kontrolatzea eta 3 urtean 3.000 etxebizitza babestu baino gehiago eraikitzeko politika publikoak aplikatzea ahalbidetuko du", Udalak eta Eusko Jaurlaritzak prentsa-ohar baten bidez jakitera eman dutenez.

Uztailaz geroztik, Donostia tentsionatutako eremua da, eta urriaren amaieran, BOEk ofizializatu egingo du Gasteizko, Bilboko, Astigarragako eta Usurbilgo etxebizitza-eremu tentsionatu izendapena. Hori gertatzen denean, Euskadiko biztanleen % 47,7 tentsioan dauden eremuetan biziko da, eta ehuneko hori % 50etik gorakoa izango da datozen hilabeteetan, Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa eta Hernani batzen direnean.

Eusko Jaurlaritza datozen asteetarako ekitaldi bat prestatzen ari da EAEko hiru hiriburuak eremu tentsionatu izendatuko dituztelako, eta bertan izango da Isabel Rodriguez arlo horretako ministroa.

Bestalde, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak nabarmendu duenez, hiria eremu tentsionatu izendatuta, "merkatuaren disfuntzioak zuzentzeko eta egoitza-eskaintza irisgarria handitzeko politika publikoen multzo bat aplikatu ahal izango da".

Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan txoke-plan bat aplikatzea ahalbidetuko du, etxebizitza babestua eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairu babestukoak izango dira.

Gainera, alokairuaren prezioak mugatu eta Etxebizitzaren Legean aurreikusitako mugak aplikatu ahal izango dira. Arabaren kasuan, eta muga hori finkatzeko erreferentzia-indizea tarteko, Eustat metodologia bat garatzen ari da zerga-informazioa bere datu-baseekin eta Etxebizitza Sailekoekin gurutzatuz. Indize hori 2026ko lehen seihilekorako egon daiteke.

Planak, halaber, birgaitzearen aldeko apustua egiten du, laguntza gehiago emanez energia-eraginkortasunerako, irisgarritasunerako eta etxebizitzen eta bizitegi-eraikinen bizigarritasunerako; OHZn % 50eko errekargua ezartzea jenderik gabeko etxebizitzei (horri beste zerga-neurri batzuk gehitu dakizkioke), eta beheko solairuko lokalak eta gazteei, adinekoei eta kolektibo kalteberei zuzendutako aldi baterako ostatu-formulak gaitzea.

