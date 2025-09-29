Gasteiz etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dute
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, etxebizitza babestua eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairu babestukoak izango dira.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratu da Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatu dela, baina sailkapen hori ez da ofizialki indarrean jarriko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte, eta urriaren amaierarako espero da hori.
Zehazki, EHAAk Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendaren sailburuaren agindu bat argitaratu du gaur. Agindu horren bidez, hirigune osoa eta Abetxuko, Aretxabaleta, Armentia, Betoño, Ali eta Gardelegiko erakunde txikiak tentsionatutako eremu deklaratzen dira. Kanpoan uzten da toki-erakunde txikiek osatutako landa-eremua.
Neurri horrek 256.000 pertsona (Gasteizko biztanleriaren % 97,9) bizi diren eremuari eragiten dio, eta "alokairuko prezioak kontrolatzea eta 3 urtean 3.000 etxebizitza babestu baino gehiago eraikitzeko politika publikoak aplikatzea ahalbidetuko du", Udalak eta Eusko Jaurlaritzak prentsa-ohar baten bidez jakitera eman dutenez.
Uztailaz geroztik, Donostia tentsionatutako eremua da, eta urriaren amaieran, BOEk ofizializatu egingo du Gasteizko, Bilboko, Astigarragako eta Usurbilgo etxebizitza-eremu tentsionatu izendapena. Hori gertatzen denean, Euskadiko biztanleen % 47,7 tentsioan dauden eremuetan biziko da, eta ehuneko hori % 50etik gorakoa izango da datozen hilabeteetan, Lezo, Zestoa, Arrasate, Tolosa eta Hernani batzen direnean.
Eusko Jaurlaritza datozen asteetarako ekitaldi bat prestatzen ari da EAEko hiru hiriburuak eremu tentsionatu izendatuko dituztelako, eta bertan izango da Isabel Rodriguez arlo horretako ministroa.
Bestalde, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak nabarmendu duenez, hiria eremu tentsionatu izendatuta, "merkatuaren disfuntzioak zuzentzeko eta egoitza-eskaintza irisgarria handitzeko politika publikoen multzo bat aplikatu ahal izango da".
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan txoke-plan bat aplikatzea ahalbidetuko du, etxebizitza babestua eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairu babestukoak izango dira.
Gainera, alokairuaren prezioak mugatu eta Etxebizitzaren Legean aurreikusitako mugak aplikatu ahal izango dira. Arabaren kasuan, eta muga hori finkatzeko erreferentzia-indizea tarteko, Eustat metodologia bat garatzen ari da zerga-informazioa bere datu-baseekin eta Etxebizitza Sailekoekin gurutzatuz. Indize hori 2026ko lehen seihilekorako egon daiteke.
Planak, halaber, birgaitzearen aldeko apustua egiten du, laguntza gehiago emanez energia-eraginkortasunerako, irisgarritasunerako eta etxebizitzen eta bizitegi-eraikinen bizigarritasunerako; OHZn % 50eko errekargua ezartzea jenderik gabeko etxebizitzei (horri beste zerga-neurri batzuk gehitu dakizkioke), eta beheko solairuko lokalak eta gazteei, adinekoei eta kolektibo kalteberei zuzendutako aldi baterako ostatu-formulak gaitzea.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik
Azpiko inflazioari dagokionez (elaboratu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabekoa), kalkulatutako urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.
Manifestazio jendetsua Azkoitian, Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten egoera salatzeko
Juaristi makina-erremintaren sektoreari lotutako enpresa da. Hari lotuta sortu zen Aitek, eta bien artean 130 langileri ematen diete lana. Beharginek salatu dutenez, hilabeteak daramatzate aldi baterako lan-erregulazioan, dirua zor diete, eta azken hilabeteetan 50 lanpostu galdu dira.
Petronorreko enpresa-batzordeak "guztiz abusuzkotzat" jo ditu gutxieneko zerbitzuak, eta auzibidera joko du
Salatu dutenez, Petronorreko zuzendaritzak "uko egiten dio" greba-batzordeari eman behar dion informazioa emateari, araudiari jarraikiz "betetzen ez duen guztia" gainbegiratu eta egiaztatu ez dezaten.
Aguraingo Haizea Wec Fundicion enpresako langileek greba mugagabea egingo dute
Hitzarmena berritzeko negoziazioak "blokeatuta" daudela salatu dute.
CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela jaso du NBEk
Zerrenda ostiral honetan eguneratu da, eta guztira 158 enpresa zerrendatu ditu. CAF 38. postuan dago.
CAFen Jerusalemgo tren proiektuaren gakoak
2019an esleitu zuten proiektuak 1.800 milioi euro inguruko inbertsioa du, eta Linea Berdea eraiki eta Ekialdeko Jerusalemdik igarotzen den Linea Gorria handitzea aurreikusten du. 2027an amaituko omen dira lanak.
Urte erdi bete dute greban Gasteizko lorezainek, aurrerapausorik gabe eta manifestazio handi baten esperoan
Gatazkak ez du argirik ikusi, funtsean, lorezainek eskatzen dutena (hitzarmen propioa, soldata igoera garrantzitsuak eta lan-baldintza duinak) eta enpresa eta Udala ekonomikoki zein instituzionalki beren gain hartzeko prest daudena ez datozelako bat. Gainera, bitartekaritzak ez du bi aldeak hurbiltzerik lortu.
Albiste izango dira: CAF, urte judizialaren hasiera eta Zinemaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
D’Anjou, CAFi buruz: "Ez dira gauzak nahastu behar, beraiek trenak egiten dituzte"
Ogasun eta Finantza sailburuak ez du aparteko baloraziorik egin nahi izan CAF enpresak argitaratu duen komunikatuari buruz, Jerusalemen eraikitzen ari den tranbiak ez dituela "giza eskubideak urratzen" esanez. Trenak egiten dituen enpresa pribatua dela, eta gauzak argitzen uzteko eskatu du. "Beraiei utzi behar diegu erabakiak hartzen", esan du.