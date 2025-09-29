Tecnalia inaugura en Zamudio un laboratorio de sensórica cuántica que desarrollará aplicaciones para salud e industria

Bizkaia
Tecnalia pone en marcha en Zamudio un laboratorio para desarrollar y producir sensores cuánticos

18:00 - 20:00
Zamudio, esta mañana. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia jarri du martxan Tecnaliak Zamudion

Última actualización

Ha contado con una inversión de cinco millones de euros y será pionera en Europa, ya que estos sensores cuánticos traerán grandes avances en la creación de nuevos materiales para la industria, para facilitar la movilidad o para la detección precoz de cánceres en el ámbito sanitario.

Zamudio Economía Bizkaia

