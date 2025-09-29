Tecnalia inaugura en Zamudio un laboratorio de sensórica cuántica que desarrollará aplicaciones para salud e industria

Juaristi es una empresa ligada al sector de la máquina herramienta, con 75 años de antigüedad. Vinculada a ella nació Aitek, y entre las dos dan empleo a 130 trabajadores. Denuncian que llevan meses en ERTE, que les deben dinero, y que en los últimos meses se han perdido hasta 50 puestos de trabajo.