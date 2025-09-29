Bizkaia
Tecnaliak Zamudion jarri du martxan Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia

18:00 - 20:00
Zamudio, gaur goizean. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Bost milioi euroko inbertsioa izan du eta aitzindaria izango da Europan, sentsore kuantiko horiek aurrerapen handiak ekarriko baitituzte industriarako material berriak sortzeko, mugikortasuna errazteko, eta, osasun arloan, minbiziak garaiz detektatzeko.

Zamudio Ekonomia Bizkaia

