Publicado el índice de precios de referencia de Gipuzkoa que permitirá limitar los alquileres desde este miércoles
El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la resolución del Ministerio de Vivienda que fija el índice de precios de referencia en el territorio guipuzcoano. La medida se aplicará en zonas tensionadas como San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria y Zumaia.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que establece el índice de precios de referencia en Gipuzkoa. La norma entrará en vigor mañana miércoles y permitirá limitar los alquileres en los municipios declarados zonas tensionadas.
Según ha detallado el departamento, este nuevo índice afectará a los grandes tenedores (con cinco o más inmuebles), a las viviendas que se incorporen al mercado de alquiler por primera vez y a aquellas que no hayan estado arrendadas en los últimos cinco años.
Para determinar la renta mensual, será necesario introducir datos como la referencia catastral o dirección del inmueble, el certificado energético, la planta y el estado de conservación. Con ello se obtendrá una horquilla objetiva de precios de alquiler aplicable al inmueble en cuestión.
Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco han recordado que el 90 % de los contratos en estos municipios ya estaban sujetos al sistema de control mediante el Índice de Referencia de Alquiler de Vivienda (IRAV). De esta manera, la nueva medida afectará únicamente al 10 % restante.
La resolución publicada en el BOE actualiza los datos y la metodología del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), que por primera vez incorpora información de Gipuzkoa. El Ministerio ha destacado que en el territorio se han integrado datos de 38.044 contratos de arrendamiento, alcanzando un total de más de 2,4 millones de registros anuales, y ha subrayado que el parque de viviendas en alquiler ha crecido un 4,97 % en el contexto de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Ayuntamiento de Donostia
El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado que el índice de precios de referencia de Gipuzkoa publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "tiene repercusión sobre el 10 % del mercado de alquiler", ya que "el 90% ya estaba regulado, por decirlo de alguna manera".
"Ahora tendrán que aplicar los límites que se establecen en ese índice de referencia aprobado, que como te digo, no he tenido tiempo de mirarlo, pero va a ser obligatoriamente que tengan que aplicar a dos cuartos de alquiler que existen para actualizar las rentas o en nuevos que vayan a salir al mercado", ha señalado.
El alcalde donostiarra ha recordado también que la zona tensionada luego "contempla muchas otras cosas", como, por ejemplo, "el desarrollo de nueva vivienda", en lo que va a haber que "seguir trabajando".
Más noticias sobre economía
El BBVA anuncia un dividendo 0,32 euros por acción para noviembre
Se trata del dividendo “más alto de la historia” de la entidad y asegura que los accionistas del Banco Sabadell que acudan al canje también podrán adquirirlo.
La plantilla de Maderas de Llodio denuncia la actitud pasiva de las instituciones ante el ERE
Según indica el comité de empresa, el 40 % de la producción se trasladaría fuera de Llodio, lo que pondría en riesgo el futuro de la comarca.
Tecnalia pone en marcha en Zamudio un laboratorio para desarrollar y producir sensores cuánticos
Ha contado con una inversión de cinco millones de euros y será pionera en Europa, ya que estos sensores cuánticos traerán grandes avances en la creación de nuevos materiales para la industria, para facilitar la movilidad o para la detección precoz de cánceres en el ámbito sanitario.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru presentarán una demanda contra Confebask si no negocia un salario mínimo propio
Han registrado una solicitud de conciliación con Confebask "para forzar a la patronal a sentarse a negociar" sobre el salario mínimo propio para Euskadi y han pedido al Gobierno Vasco que actúe como mediador en el conflicto.
Más de la mitad de la población de Hego Euskal Herria vive ya en zona tensionada de vivienda
En la CAV, con la incorporación de Vitoria, el porcentaje se sitúa en el 47,7%, y en Navarra llega al 70 %.
Psicólogos clínicos vascos denuncian que la contratación de psicólogos no especialistas por Osakidetza incumple la ley
Afirman que la necesidad de ampliar los recursos en salud mental en Osakidetza "es evidente", pero "no puede hacerse a cualquier precio"
Vitoria es declarada zona tensionada de vivienda
La calificación de la capital alavesa tendrá una duración inicial de tres años y permitirá la aplicación de un plan de choque en materia de vivienda, que incluye construir vivienda protegida: se impulsarán 3.012 nuevas viviendas, de las cuales un 53 % serán de alquiler protegido.
La inflación sube dos décimas en septiembre, al 2,9 %, por carburantes y electricidad
En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada disminuye una décima, hasta el 2,3 %.
Multitudinaria manifestación en Azkoitia por la situación que atraviesan los trabajadores de las empresas Juaristi y Aitek
Juaristi es una empresa ligada al sector de la máquina herramienta, con 75 años de antigüedad. Vinculada a ella nació Aitek, y entre las dos dan empleo a 130 trabajadores. Denuncian que llevan meses en ERTE, que les deben dinero, y que en los últimos meses se han perdido hasta 50 puestos de trabajo.