Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea argitaratu dute, asteazkenetik aurrera alokairuak mugatzeko
Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian izango du eragina. Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, planta eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplikatu beharreko alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.
Estatuko Aldizkari Ofizialak argitara eman du Etxebizitza Ministerioaren ebazpena, Gipuzkoako lurraldean erreferentziazko prezioen indizea ezartzen duena. Neurria tentsionatutako guneetan aplikatuko da, hala nola Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian.
Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioaren ebazpena argitaratu du, Gipuzkoako prezioen indizea ezartzen duena. Araua bihar, asteazkena, sartuko da indarrean, eta tentsio handiko eremu izendatutako udalerrietako alokairuak mugatzea ahalbidetuko du.
Ministerioak zehaztu duenez, indize berri horrek honako hauei eragingo die: edukitzaile handiei (bost higiezin edo gehiago dituzten jabeei), lehen aldiz alokairuko merkatuan sartzen diren etxebizitzei eta azken bost urteetan errentan hartu ez direnei.
Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, instalazioa eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplika dakiokeen alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak gogorarazi du udalerri horietako kontratuen % 90 Etxebizitzen Alokairuaren Erreferentzia Indizearen (EAB) bidezko kontrol-sistemari lotuta zeudela. Horrela, neurri berriak gainerako % 10ari soilik eragingo dio.
BOEn argitaratutako ebazpenak Etxebizitzaren Alokairuaren Prezioari buruzko Estatuko Erreferentzia Sistemaren (SERPAVI) datuak eta metodologia eguneratuko ditu. Sistema horrek Gipuzkoako informazioa jasotzen du lehen aldiz. Ministerioak nabarmendu du lurraldean 38.044 errentamendu-kontraturen datuak txertatu direla, eta urteko 2,4 milioi erregistro baino gehiago lortu direla guztira. Azpimarratu duenez, alokairuko etxebizitzen parkea % 4,97 hazi da Etxebizitza Eskubidearen aldeko Legearen testuinguruan.
Donostiako Udala
Eneko Goia Donostiako alkateak adierazi duenez, Estatuko Aldizkari Ofizialean astearte honetan argitaratutako Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizeak "eragina izango du alokairuaren merkatuaren % 10ean, gainerako % 90 aurrez araututa zegoelako".
"Orain, onartutako erreferentzia-indize horretan ezartzen diren mugak aplikatu beharko dituzte, eta, esan bezala, ez dut astirik izan hori begiratzeko, baina nahitaez ezarri beharko dira errentak eguneratzeko dauden eta merkatura aterako diren berrietan", adierazi du.
Donostiako alkateak gogorarazi duenez, eremu tentsionatua izendatzeak "beste gauza asko" bideratzea aurreikusten du, hala nola "etxebizitza berriak egitea", eta horretan "lanean jarraitu" beharko dela.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Jaurlaritzak hamarren bat igo ditu hazkunde-aurreikuspenak: % 2,2koa izango da aurten, eta % 1,9koa 2026rako
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak adierazi duenez, Euskadik "ekonomia indartsua du, etorkizuneko erronkei aurre egiteko prest dago, eta nazioarteko edozein ziurgabetasunen aurrean egokitzeko gaitasuna du". Hazkunde horren gakoa barne-eskaria izango da.
BBVAk iragarri du azaroan akzio bakoitzeko 0,32 euroko dibidendua emango duela
Erakundearen "historiako dibidendu altuena" da, eta akzioen trukean parte hartuko duten Sabadell bankuko akziodunek ere jasoko dutela ziurtatu du bankuak.
Maderas de Llodioko langileek salatu dute erakundeek jarrera pasiboa dutela enplegu-erregulazioko espedientearen aurrean
Langileen batzordeak adierazi duenez, ekoizpenaren % 40 Laudiotik kanpo eramango lukete, eta horrek eskualdearen etorkizun ekonomikoa arriskuan jarriko luke.
Sentsore kuantikoak garatzeko eta ekoizteko laborategia jarri du martxan Tecnaliak Zamudion
Bost milioi euroko inbertsioa izan du eta aitzindaria izango da Europan, sentsore kuantiko horiek aurrerapen handiak ekarriko baitituzte industriarako material berriak sortzeko, mugikortasuna errazteko, eta, osasun arloan, minbiziak garaiz detektatzeko.
ELAk, LABek, Steilasek, ESKk, Etxaldek eta Hiruk Confebask demandatu egingo dute, gutxieneko soldata propioa negoziatu ezean
Kontziliazio eskaera bat erregistratu dute, "patronala negoziatzera behartzeko", EAErako gutxieneko soldataren inguruan, eta gatazkan bitartekari gisa aritzeko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari.
Hego Euskal Herriko biztanleen erdiak baino gehiago etxebizitza-eremu tentsionatuetan bizi dira
EAEn, Gasteiz gehituta, ehunekoa % 47,7koa da, eta Nafarroan, berriz, % 70ekoa.
Euskal psikologo klinikoek salatu dute Osakidetzak espezialistak ez diren psikologoak kontratatzeak legea urratzen duela
Diotenez, Osakidetzan osasun mentaleko baliabideak zabaltzeko beharra "agerikoa da", baina "ezin da edozein modutan egin".
Gasteiz etxebizitza-merkatuko tentsio handiko eremu izendatu dute
Arabako hiriburuaren kalifikazioak hiru urteko iraupena izango du, hasiera batean, eta etxebizitzaren arloan hainbat erabaki aplikatzea ahalbidetuko du, babespeko etxebizitzak eraikitzea barne: 3.012 etxebizitza berri bultzatuko dira, eta horietatik % 53 alokairurako babestutako etxeak izango dira.
Inflazioa bi hamarren igo da irailean, % 2,9ra, erregaien eta elektrizitatearen igoeragatik
Azpiko inflazioari dagokion urteko aldakuntza-tasa hamarren bat jaitsi da, % 2,3raino.