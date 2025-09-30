ETXEBIZITZA
Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizea argitaratu dute, asteazkenetik aurrera alokairuak mugatzeko

Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian izango du eragina. Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, planta eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplikatu beharreko alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.

vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
Alokairuko etxebizitza. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Estatuko Aldizkari Ofizialak argitara eman du Etxebizitza Ministerioaren ebazpena, Gipuzkoako lurraldean erreferentziazko prezioen indizea ezartzen duena. Neurria tentsionatutako guneetan aplikatuko da, hala nola Donostian, Irunen, Errenterian, Lasarte-Orian eta Zumaian.

Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) Etxebizitza eta Hiri Agenda Ministerioaren ebazpena argitaratu du, Gipuzkoako prezioen indizea ezartzen duena. Araua bihar, asteazkena, sartuko da indarrean, eta tentsio handiko eremu izendatutako udalerrietako alokairuak mugatzea ahalbidetuko du.

Ministerioak zehaztu duenez, indize berri horrek honako hauei eragingo die: edukitzaile handiei (bost higiezin edo gehiago dituzten jabeei), lehen aldiz alokairuko merkatuan sartzen diren etxebizitzei eta azken bost urteetan errentan hartu ez direnei.

Hileko errenta zehazteko, hainbat datu sartu beharko dira, hala nola katastroko erreferentzia eta higiezinaren helbidea, energia-ziurtagiria, instalazioa eta kontserbazio-egoera. Horrela, higiezin horri aplika dakiokeen alokairu-prezioen tarte objektibo bat lortuko da.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak gogorarazi du udalerri horietako kontratuen % 90 Etxebizitzen Alokairuaren Erreferentzia Indizearen (EAB) bidezko kontrol-sistemari lotuta zeudela. Horrela, neurri berriak gainerako % 10ari soilik eragingo dio.

BOEn argitaratutako ebazpenak Etxebizitzaren Alokairuaren Prezioari buruzko Estatuko Erreferentzia Sistemaren (SERPAVI) datuak eta metodologia eguneratuko ditu. Sistema horrek Gipuzkoako informazioa jasotzen du lehen aldiz. Ministerioak nabarmendu du lurraldean 38.044 errentamendu-kontraturen datuak txertatu direla, eta urteko 2,4 milioi erregistro baino gehiago lortu direla guztira. Azpimarratu duenez, alokairuko etxebizitzen parkea % 4,97 hazi da Etxebizitza Eskubidearen aldeko Legearen testuinguruan.

Donostiako Udala

Eneko Goia Donostiako alkateak adierazi duenez, Estatuko Aldizkari Ofizialean astearte honetan argitaratutako Gipuzkoako erreferentziazko prezioen indizeak "eragina izango du alokairuaren merkatuaren % 10ean, gainerako % 90 aurrez araututa zegoelako".

"Orain, onartutako erreferentzia-indize horretan ezartzen diren mugak aplikatu beharko dituzte, eta, esan bezala, ez dut astirik izan hori begiratzeko, baina nahitaez ezarri beharko dira errentak eguneratzeko dauden eta merkatura aterako diren berrietan", adierazi du.

Donostiako alkateak gogorarazi duenez, eremu tentsionatua izendatzeak "beste gauza asko" bideratzea aurreikusten du, hala nola "etxebizitza berriak egitea", eta horretan "lanean jarraitu" beharko dela. 

Etxebizitza Donostia Irun Errenteria Lasarte-Oria Zumaia Gipuzkoa Ekonomia

