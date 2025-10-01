Gaza
Trabajadores de CAF paran durante una hora para denunciar la postura de la dirección sobre el tranvía de Jerusalén

Trabajadores de CAF. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: CAFeko langileek geldialdia egin dute Jerusalemgo tranbiaren inguruan zuzendaritzak duen jarrera salatzek

Los trabajadores que han secundado el paro de una hora se han concentrado frente a las oficinas centrales de CAF.  El Comité de Empresa ha denunciado el "cinismo" de la empresa con respecto a su postura sobre el proyecto del tranvía Jerusalén y ha acusado a la dirección de buscar "blanquear su imagen haciendo frente incluso a los argumentos de la propia ONU" y de "asumir las tesis" de Israel.

