Gaza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

CAFeko langileek ordu bateko lanuztea egin dute Jerusalemgo tranbiaren inguruan zuzendaritzak duen jarrera salatzeko

CAF lanuztea
18:00 - 20:00
CAFeko langileak. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Ordubeteko lanuztearekin bat egin duten langileek elkarretaratzea egin dute CAFen bulego nagusien atarian. Enpresa Batzordeak enpresaren "zinismoa" salatu du Jerusalem tranbiaren proiektuaren inguruan duen jarreragatik, eta zuzendaritzari "NBEren argudioei aurre eginez bere irudia zuritzea" eta Israelen "tesiak onartzea" leporatu dio.

Ekonomia Israel Gazako Zerrenda

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu