El mercado de abastos de Barakaldo será el primero de la UE en usar el pago con bitcoin
El mercado municipal de abastos de Barakaldo comenzará en un mes a utilizar el bitcoin y será el primero de Europa en contar con esta herramienta de pago virtual, además de la moneda tradicional y las tarjetas de crédito.
La iniciativa ha sido organizada por la ABK, la Asociación de Barakaldo de Comercio, Hostelería y Servicios, junto al Mercado Municipal, y hoy se ha realizado una prueba del pago con criptomonedas u otros sistemas de pago digitales en ese mercado donde, a partir del 18 de noviembre se podrá usar en la mayoría de sus puestos.
Tras una primera fase de información y de formación para los comerciantes interesados, esta mañana los comerciantes del mercado han comprobado cómo se realiza esa operación con bitcoin, "con un soporte fiable" que aporta seguridad y que resulta "fácil y práctico", ha explicado la presidenta de la asociación ABK, Esther Magaz.
El objetivo de ABK es extender el pago con moneda digital al resto de establecimientos del municipio y "situar a Barakaldo entre los más innovadores para sus vecinos y para las personas visitantes que pudieran venir", ha afirmado.
El pago en bitcoin se realizará a través de un código qr que se escaneará a través de una aplicación y conllevará el cobro de una comisión, como ocurre cuando se paga con tarjeta. Una vez finalizada la compra, se emite un ticket de la transacción.
