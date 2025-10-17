Ordainketa birtuala
Bitcoin bidezko ordainketak onartzen dituen EBko lehen azoka izango da Barakaldokoa

Azaroaren 18an iritsiko dira kriptodiruak edo bestelako sistema digitalekin egindako ordainketak Barakaldoko merkatura, eta bertako postu gehienetan onartuko dituzte.

Barakaldoko azoka. Argazkia: Barakaldoko Udala
EITB

Azken eguneratzea

Barakaldoko azoka hilabete barru hasiko da bitcoina erabiltzen, eta ordainketa birtualak onartzen dituen Europako lehen merkatua bihurtuko da. Orain arte bezala, eskudirutan eta kreditu txartel bidez ordaintzeko aukera ere eskainiko du.

Barakaldoko Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzu Elkarteak bultzatu du ekimena, Udal Merkatuarekin batera, eta gaur bertan sistema digitalekin egindako ordainketak probatzen ibili dira, azaroaren 18tik aurrera postu gehienetan erabiliko baitira.

Interesa duten merkatarientzako informazio eta prestakuntza fasea bukatuta, saltzaileek egiaztatu dute nola egiten diren bitcoin bidezko ordainketak. "Euskarri seguruak" dituzte horretarako, eta elkarte horretako presidenteak azaldu duenez, "erraza eta praktikoa" da ordainketa modu berria.

Helburua da moneta digitala udalerriko gainerako establezimenduetara ere zabaltzea.

Bitcoin bidezko ordainketa qr kode batekin egingo da. Kode hori aplikazio baten bidez eskaneatuko da, eta komisioa izango du, txartelarekin egindako ordainketetan bezala. Erosketa amaitutakoan, salerosketaren tiketa aterako da. 

