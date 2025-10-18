Peajes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los transportistas navarros de Tradisna realizan una acción de protesta en la AP-68

Los transportistas navarros de Tradinsa realizan una acción de protesta en la AP-68
18:00 - 20:00
Manifestantes de la Asociación de Transportistas de Navarra. Imagen extraída del vídeo
Euskaraz irakurri: Tradinsako garraiolari nafarrek protesta ekintza bat egin dute AP-68an
author image

EITB

Última actualización

Tradisna, la Asociación de Transportistas de Navarra, continúa con su calendario de movilizaciones. La protesta de este sábadp ha sido en la autovía AP-68. Los transportistas navarros reclaman al Gobierno foral que desaparezcan los peajes y denuncian además que sufren un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas en materia fiscal.

Navarra Manifestaciones Autopista AP68 Huelgas Economía Navarra

Más noticias sobre economía

BBVA BILBO BILBAO BANKETXEA BANCO EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco anima al BBVA a seguir reforzando su presencia en Euskadi

Tras no salir adelante la OPA sobre el Sabadell, fuentes de la presidencia vasca han recordado que "se trata de una operación entre dos empresas privadas. Eran los accionistas quienes debían decidir, y han decidido", aunque han insistido en la idea de que "tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo es bueno y necesario. Para la economía vasca y para la catalana".
Cargar más