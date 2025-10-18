Bidesariak
Tradisnako garraiolari nafarrek protesta egin dute A-68an

Los transportistas navarros de Tradinsa realizan una acción de protesta en la AP-68
18:00 - 20:00

Nafarroako Garraiolarien Elkarteko manifestariak. Bideotik ateratako irudia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Tradisna Nafarroako garraiolarien elkarteak mobilizazioekin jarraitzen du. Gaur A-68 autobidean egin dute protesta. Besteak beste, bidesariak kentzeko eta fiskalitatea beste erkidegoetan dutenarekin parekatzeko eskatzen dute.

Nafarroa Manifestazioak AP68 Autobidea Grebak Ekonomia Nafarroa

