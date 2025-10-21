Gobierno Vasco
La propuesta del SMI vasco "exige un proceso profundo de concertación social y política", en palabras de Torres

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal LGSren proposamenak "hitzarmen sozial eta politikorako prozesu sakona eskatzen du", Torresen hitzetan
EITB

El consejero vasco de Economía, Trabajo y Empleo Mikel Torres pide "prudencia y consenso a la hora de abordar cualquier cambio estructural". El Gobierno Vasco se ha opuesto a la ILP que propone fijar un SMI propio, por lo que finalmente no se tramitará en el Parlamento Vasco.

El Gobierno Vasco frena la ILP sobre un SMI propio que decaerá en el Parlamento
