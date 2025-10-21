Eusko Jaurlaritza
Lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren proposamenak "adostasun soziala eta politikoa eskatzen du", Torresen iritzian

La propuesta del SMI vasco "exige un proceso profundo de concertación social y política", en palabras de Torres
18:00 - 20:00
EITB

Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak "zuhurtzia eta adostasuna" eskatu ditu "edozein egiturazko aldaketari aurre egiteko orduan". Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propio bultzatzen zuen Herri Ekimen Legegilea ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko, Eusko Jaurlaritza kontra agertu ostean.

Eusko Jaurlaritzak geldiarazi egin du Legebiltzarrean bertan behera geratuko den LGS propio bati buruzko IPL
Lana Ekonomia Eusko Jaurlaritza

