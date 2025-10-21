Sindicatos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

LAB califica de "escándalo" la negativa del Gobierno Vasco a tramitar la ILP sobre el SMI propio

Xabier Ugartemendia LABeko ordezkaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LABek "eskandalutzat" jo du Eusko Jaurlaritzak uko egin izana Eusko Legebiltzarrean ILPa izapidetzeari, LGSari buruz
author image

EITB

Última actualización

Por su parte, el sindicato ELA ha exigido al Gobierno Vasco un cambio de actitud para que defienda "de una vez por todas el autogobierno y la posibilidad de decidir aquí cuestiones como las retribuciones o las condiciones laborales". 

Sindicato LAB Sindicato Ela Salarios Sindicatos Economía Gobierno Vasco

Más noticias sobre economía

Cargar más