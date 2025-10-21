Sindikatuak
LABek "eskandalutzat" jo du gutxieneko soldata propioaren proposamenari Jaurlaritzak ezezkoa eman izana

Xabier Ugartemendia LABeko ordezkaria
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bestalde, ELA sindikatuak jarrera aldatzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "behingoz autogobernuaren eta zerbitzu publikoen defentsa" egin dezan. 

lab sindikatua Ela Sindikatua Soldatak Sindikatuak Ekonomia Eusko Jaurlaritza

