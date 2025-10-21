LABek "eskandalutzat" jo du gutxieneko soldata propioaren proposamenari Jaurlaritzak ezezkoa eman izana
Bestalde, ELA sindikatuak jarrera aldatzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, "behingoz autogobernuaren eta zerbitzu publikoen defentsa" egin dezan.
Lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren proposamenak "adostasun soziala eta politikoa eskatzen du", Torresen iritzian
Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak "zuhurtzia eta adostasuna" eskatu ditu "edozein egiturazko aldaketari aurre egiteko orduan". Euskadik lanbide arteko gutxieneko soldata propio bultzatzen zuen Herri Ekimen Legegilea ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko, Eusko Jaurlaritza kontra agertu ostean.
Europa Ligako finalak 52 milioi euroko eragin ekonomikoa izan du EAEko ekonomian
Pasa den maiatzean Bilbon jokatutako finalaren inpaktuari buruz Ikertalde taldeak egindako txostenaren arabera, ekitaldiak ia 30 milioi euroko ekarpena egin dio EAEko Barne Produktu Gordinari.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu du AHTaren zundaketak egiteko "serio, garden eta zorrotz" jokatzea
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak berriz adierazi du "berebiziko garrantzia" duela 'Euskal Y'-aren eta Nafarroako AHTaren arteko lotura Ezkio-Itsason egitea. AHT Gelditu kolektiboak zulaketa-lanak egiten ez laguntzeko eta inolako baimenik ez emateko eskatu die Beasain, Idiazabal, Ataun (Gipuzkoa) eta Bakaikuko (Nafarroa) udalei.
Jaurlaritzak geldiarazi egin du gutxieneko soldata propioari buruzko ekimena, eta Estatuaren eskuduntzak "urratzen" dituela azpimarratu du
Eusko Jaurlaritza hainbat sindikatuk proposatutako Herri Ekimen Legegilearen aurka agertu da. 140.000 pertsonak sinatu eta babestu dute, Euskadin lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko beharrezko eskumenak izan ditzan. Beraz, proposamena bertan behera geratuko da eta ez da Eusko Legebiltzarrean izapidetuko.
Lorpenek aktibo jarraituko du Etxalarren, langile ohiek osatutako Artain25i saldu ondoren
Nafarroako Artain25 SL sozietateak, enpresa bereko langileek osatua, Lorpen enpresaren ekoizpen-unitatea erosi du 400.000 euroren truke, eta Etxalarko 28 lanpostuak eta industria-jarduera mantentzeko konpromisoa hartu du.
Santanok baieztatu du Aralar gurutzatuko ez duen AHTaren bide berri bat aztertuko duela Ministerioak
Euskal Y-a Nafarroako trenbidearekin lotzeko hirugarren aukera bat aztertzea erabaki du Estatuko Gobernuak eta horren bideragarritasuna jakiteko zulaketa-lanak egingo dituztela baieztatu du Santanok. 2026ko udaberrirako informazioa guztia esku artean izatea espero du, erabaki bat hartu ahal izateko.
Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak Europaren autonomia estrategikoa bultzatzearen alde egin dute
Astelehen honetan Bilbon egin duten Euskadi-Polonia Foroan aztergai izan dute, besteak beste, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Diru-sarrera txikienak dituzten autonomoen kuotak izoztea proposatuko du Gizarte Segurantzak, 2026rako
"Ministerioa lantzen ari den proposamena egiteko kolektiboari entzuten ari zaio, eta datorren urterako lehenengo hiru kuotak izoztea dakar", adierazi du Elma Saizek, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak.