Los 5 principales retos de la siderurgia vasca

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal burdingintzaren 5 erronka nagusiak
Hoy martes ha arrancado en el BEC de Barakaldo un encuentro internacional del sector siderúrgico, en el que, entre otras cuestiones, se hablará de los retos que tiene el sector vasco a corto plazo, entre ellos, los aranceles, la descarbonización o la necesidad de energía.

