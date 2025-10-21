EUSKAL INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal burdingintzaren 5 erronka nagusiak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Burdingintza sektorearen nazioarteko topaketa bat hasi da gaur, asteartea, Barakaldoko BECen. Bertan, besteak beste, euskal sektoreak epe laburrean dituen erronkei buruz hitz egiten ari dira: muga-zergak, deskarbonizazioa, energiaren beharra...

Industria Barakaldo Bilbao Exhibition Centre Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu