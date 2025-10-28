Los trabajadores de la clínica Asunción piden su subrogación en un hospital "totalmente público" en Tolosaldea

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha explicado que su partido prevé que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que se aprueba este martes será continuista en relación a los precedentes. "Serán continuistas porque la vivienda, la seguridad y la sanidad siguen siendo los principales problemas de los vascos cuando llevamos un tercio de la legislatura. Cuando se aplican las mismas políticas los resultados son los mismos", ha advertido.