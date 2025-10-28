TOLOSALDEKO OSPITALEA
Tolosako Asuncion klinikako langileek subrogazioa eskatu dute "% 100 publikoa" izango den ospitalean

18:00 - 20:00
Klinikako langileen kontzentrazioa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasun sailburuari eskatu diote Onkologikoan erabili duten ereduari jarraitzeko eta klinikako 350 langileak subrogatzeko. Azaroaren 22an manifestazioa egingo dute Tolosan.

