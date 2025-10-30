El IPC sube una décima en octubre, hasta el 3,1 %, su nivel más alto desde junio de 2024

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1 %, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3 %.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024, y al aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril. Estos incrementos se vieron parcialmente compensados por el abaratamiento de las gasolinas, según INE.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), por su parte, subió una décima en octubre, hasta el 2,5 %. De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6 %.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,7 %, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de junio, cuando también se registró un ascenso del 0,7 %.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 14 de noviembre.