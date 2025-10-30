KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da
Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino.
Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa hamarren bat igo da urrian, % 3,1eraino, elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eraginda, INE Espainiako Estatistika Institutuak gaur aurreratutako datuen arabera. 2024ko ekainetik izan den tasarik handiena da.
Ondorioz, bi hilabete segidan daramatza goranzko bidean, irailean % 3raino igo ostean.
INEren arabera, batez ere argindarra iaz hilabete berean baino gehiago garestitu izanak eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen igoera. Aitzitik, erregaien prezioak behera egin du, iaztik.
Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da urrian, % 2,5eraino. Datu hori baieztatzen bada, 2024ko abendutik izandako handiena izango da.
Irailetik urrira, berriz, prezioak zazpi hamarren garestitu dira, pasa den ekainetik izan den igoerarik handiena.
Urriko datu aurreratua azaroaren 14an baieztatuko du Espainiako Estatistika Institutuak.
Zure interesekoa izan daiteke
BBVAk % 4,7 gehiago irabazi du irailera bitartean eta 7.978 milioiko mozkin garbia lortu du
Erakundeak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari (CNMV) ostegun honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, % 2 hazi da (% 12,6, dibisen aldaketa kontuan hartu gabe), 19.246 milioi euroraino, Espainiak, Mexikok eta Turkiak bultzatuta.
Garraio publikorako deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte mantentzea aurreikusi du Bizkaiko Aldundiak
Ahaldun nagusiak iragarri du hobaria zabaltzeko izapideak hasiko dituela, eta Espainiako Gobernuari datorren urterako dituen asmoak argitzeko eskatu dio.
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela
Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Garrido: "Aurrekontu kontinuistak izango dira, eta politikak ez badira aldatzen, emaitzak berdinak izango dira"
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, astearte honetan onartu den 2026rako aurrekontu proiektua "kontinuista" izango da, eta "ez da eraginkorra" izango.
Tolosako Asuncion klinikako langileek subrogazioa eskatu dute "% 100 publikoa" izango den ospitalean
Osasun sailburuari eskatu diote Onkologikoan erabili duten ereduari jarraitzeko eta klinikako 350 langileak subrogatzeko. Azaroaren 22an manifestazioa egingo dute Tolosan.
Eusko Jaurlaritzak Talgo operazioaren alde egiten jarraitzen du, Jainagaren gaineko ikerketa gorabehera
Sidenorrek Talgoren akzioen zati bat erosteko prozesuaren alde egiten jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak, nahiz eta Auzitegi Nazionalak Jose Antonio Jainaga presidentearen gaineko ikerketa abiatu, "bi gauza ezberdin" direlako.
Asensio: "Itsaraz parke eolikoaren proiektuak ez zituen beharrezko ingurumen-baldintzak betetzen"
Norvegiako Statkraft enpresak Aramaion eta Eskoriatzan eraikitzeko asmoa zuen proiektua baztertzeko Espainiako Gobernuak hartutako behin betiko erabakia "bat dator" Eusko Jaurlaritzaren irizpidearekin, Gipuzkoako ahaldun nagusiorde eta Jasangarritasun diputatuaren esanetan.
Nöel d'Anjou: "Aurrekontu hauek eraldaketarako, babeserako eta aurrera egiteko tresna dira"
Ogasun eta Finantza sailburuak adierazi du gaur aurkeztu duen aurrekontu proiektuak hiru objektibori erantzuten diela: zerbitzu publikoak sendotzea eta kontsolidatzea, herritarren kezkei erantzuna ematea eta etorkizuneko eraldaketeta eta erronkei aurre egiteko prestatzea.
Eusko Jaurlaritzak 16.378 milioiko aurrekontu-proiektua onartu du 2026rako, eta Etxebizitzara eta zerbitzu publikoetara gehiago bideratuko du
Proiektuak % 4,1 handitu du gastu arrunta eta Osasuna, Hezkuntza, Etxebizitza eta Segurtasun arloak indartu ditu, Euskadi Eraldatuz 2030 eraldaketa-planerako 935 milioi gehitzeaz gain. Jaurlaritzak 1.801 milioi bideratu ditu gazteentzat eta familientzat, eta 1.730 milioira igo du inbertsio publiko propioa.