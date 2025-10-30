INFLAZIOA
KPIa hamarren bat igo da urrian, % 3,1era arte, eta 2024ko ekainetik izan duen tasarik altuena da

Batez ere elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen gorakada. Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da, % 2,5eraino. 

Dorre elektriko bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontsumoko Prezioen Indizearen (KPI) urte arteko tasa hamarren bat igo da urrian, % 3,1eraino, elektrizitatearen eta garraioaren garestitzeak eraginda, INE Espainiako Estatistika Institutuak gaur aurreratutako datuen arabera. 2024ko ekainetik izan den tasarik handiena da. 

Ondorioz, bi hilabete segidan daramatza goranzko bidean, irailean % 3raino igo ostean. 

INEren arabera, batez ere argindarra iaz hilabete berean baino gehiago garestitu izanak eta garraioaren garestitzeak eragin du prezioen igoera. Aitzitik, erregaien prezioak behera egin du, iaztik. 

Azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) hamarren bat igo da urrian, % 2,5eraino. Datu hori baieztatzen bada, 2024ko abendutik izandako handiena izango da. 

Irailetik urrira, berriz, prezioak zazpi hamarren garestitu dira, pasa den ekainetik izan den igoerarik handiena. 

Urriko datu aurreratua azaroaren 14an baieztatuko du Espainiako Estatistika Institutuak.

