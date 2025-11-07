Las obras de la variante sur ferroviaria de Bizkaia comenzarán antes de que acabe el año

Nuevo acceso al puerto de Bilbao

La primera fase de la variante sur ferroviaria, conectará el túnel del Serantes, ya ejecutado, con la red ferroviaria existente en el barrio de Olabeaga de Bilbao. Esto facilitará un nuevo acceso al puerto de Bilbao para tráfico mixto que evitará el paso de las mercancías por los núcleos urbanos de la Margen Izquierda.

Esta primera intervención, la más larga dentro de la primera fase con 3,2 kilómetros, tiene un presupuesto de 100,6 millones de euros.

El primer tramo de las obras se circunscribe a los límites municipales de Ortuella, fue adjudicado la pasada primavera y cuenta con un plazo de ejecución de 38 meses. Las obras comenzarán antes de fin de año.

El tramo de Ortuella se inicia con un falso túnel de 385 metros que da continuidad al ya construido de Serantes. A partir de ese punto se desarrolla en túnel de vía doble de ancho mixto de 736 metros, que da paso a una caverna que alberga la separación de la vía doble en dos ramales de vía única.

El proyecto objeto de esta licitación prevé, a partir de aquí, la ejecución de un túnel de vía única, que tiene una longitud de 1.440 metros y que finalizará en la caverna de conexión con el tronco de altas prestaciones de la variante.

Este último segmento del primer tramo de la obra tiene una longitud de 620 metros y se desarrolla íntegramente en túnel en mina.

Euskal Trenbide Sarea ha adjudicado ya el servicio de apoyo a la dirección de las obras del primer tramo de la obra. Tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros.

485 millones de coste de la primera fase

Los proyectos y la construcción de esta infraestructura están recogidos en el convenio de colaboración entre los gobiernos central y vasco y Adif firmado en 2017.

Dicha encomienda divide la obra en dos fases, con encargo al Gobierno vasco para la redacción de los proyectos constructivos y para la ejecución de las obras de plataforma de la primera fase y con el mandato al Ejecutivo vasco de redactar el estudio informativo de la segunda.

El mismo acuerdo recoge que el coste de los trabajos, de 484,7 millones solamente en la primera fase, los adelantará el Ejecutivo autonómico y se compensará vía minoración del Cupo.

La nueva conexión pondrá en relación directa al Puerto de Bilbao con Europa a través de la Red Transeuropea de la que forma parte el Corredor Atlántico, al generar una conexión en ancho estándar (internacional) que evitará el "transbordo" en la frontera con Francia.