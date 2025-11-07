Bizkaiko hegoaldeko trenbide-saihesbidearen obrak urtea amaitu baino lehen hasiko dira
Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Jasangarriko sailburu Susana Garcia Chuecak azaldu duenez, obrak amaitzean merkantzia-trenek ez dute Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldoko "bihotza" zeharkatu beharko. Bertatik, "aldiriko trenek bakarrik zirkulatuko dute, iberiar zabalera baitute trenbide horiek".
Bizkaiko hegoaldeko trenbide-saihesbidearen obrak aurten amaitu baino lehen hasiko dira, Ortuellako udalerritik igarotzen den zatia, hain zuzen ere. Hala iragarri du Eusko Jaurlaritzako Mugikortasun Iraunkorreko sailburu Susana Garcia Chuecak, Gasteizko Legebiltzarreko kontrol-saioan egindako galdera bati erantzunez.
Sailburuak gogorarazi du lan "konplexua" dela eta salgaien trenak Ezkerraldetik ateratzea duela helburu.
Ekimena Euskal Trenbide Sarearen bidez gauzatuko da, Espainiako Gobernuak hala eskatuta, eta bere baitan hartzen ditu bai lehen fasearen proiektua, bai Serantesko tunelaren eta Olabeagaren artean dauden zazpi tarteetako obren garapena, baita Arrigorriagaraino iritsiko den bigarren fasea ere.
Sailburuak azaldu duenez, horrek esan nahi du merkantzia-trenek ez dutela Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldoko "bihotza" zeharkatu beharko. Bertatik, "aldiriko trenek bakarrik zirkulatuko dute, iberiar zabalera baitute trenbide horiek".
"Horrek jauzi kualitatiboa ekarriko du udalerri horien bizi-kalitatean, segurtasun handiagoa izango baitute, eta, aldi berean, azpiegitura berriak lehiakortasun ekonomikoaren plusa emango digu portua abiadura handiko sarearekin lotzeagatik", gaineratu du.
Bilboko porturako sarbide berria
Hegoaldeko trenbide-saihesbidearen lehen faseak Seranteseko tunela lotuko du Bilboko Olabeaga auzoan dagoen trenbide-sarearekin. Horri esker, Bilboko porturako sarbide berri bat egongo da trafiko mistorako, merkantziak Ezkerraldeko hiriguneetatik igaro ez daitezen.
Lehen esku-hartze hori, lehen faseko luzeena (3,2 kilometro), 100,6 milioi eurokoa da.
Obren lehen zatia Ortuellako udal-mugetara mugatzen da, joan den udaberrian esleitu zen eta 38 hilabeteko epea du lanak egiteko. Lanak urtea amaitu baino lehen hasiko dira.
Ortuellako zatia 385 metroko tunel faltsu batekin hasiko da, dagoeneko eraikita dagoen Seranteseko tunelaren jarraipena emanez. Puntu horretatik aurrera, 736 metroko zabalera mistoko trenbide bikoitzeko tunel bat egingo dute, eta haitzulo batera igaroko da. Haitzulo horretan, bide bikoitza bide bakarreko bi adarretan banatuko da.
Lizitazio honen xede den proiektuak, hortik aurrera, bide bakarreko tunel bat egitea aurreikusten du; tunel horrek 1.440 metroko luzera izango du, eta saihesbidearen prestazio handiko enborrarekin lotzeko haitzuloan amaituko da.
Obraren lehen zatiko azken segmentu horrek 620 metroko luzera du, eta meategiko tunelean garatzen da oso-osorik.
Euskal Trenbide Sareak dagoeneko esleitu du obraren lehen zatiko obren zuzendaritzan laguntzeko zerbitzua. 2,6 milioi euroko aurrekontua du.
485 milioiko kostua lehen fasean
Azpiegitura horren proiektuak eta eraikuntza Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak eta Adifek 2017an sinatutako lankidetza-hitzarmenean daude jasota.
Bi fasetan banatzen da obra: batetik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio lehen faseko eraikuntza-proiektuak idazteko eta plataformako obrak egiteko, eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzari agintzen zaio bigarrenaren informazio-azterlana idazteko.
Akordio berean jasotzen denez, lanen kostua, 484,7 milioikoa, lehenengo fasean bakarrik, Eusko Jaurlaritzak aurreratuko du, eta Kupoa murriztuz konpentsatuko da.
Konexio berriak zuzenean lotuko du Bilboko portua Europarekin, Atlantikoko korridorea osatzen duen Europa Barneko Sarearen bidez, zabalera estandarreko (nazioarteko) konexio bat sortuko baitu, Frantziarekiko mugan "ontzi-aldaketa" saihestuko duena.
Zure interesekoa izan daiteke
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi
Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra siderurgian.
Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren % 29,76ren erosketa itxi du 156 milioiren truke
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) behin-behinean eten du Talgoren kotizazioa, Sidenorrek gidatutako partzuergoak Pegasorekin sinatutako akzioen salerosketa-kontratua sinatu ondoren. Eragiketak otsailean lortutako aurreakordioa berretsi du, eta erosketaren azken faseari ekin dio.
Angula-arrantza denboraldia hastear, Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleak lehorrean
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du aurtengo angularen arrantza-kanpaina, espeziea galtzear dagoela argudiatuta. Hala, urtebetean, gutxienez, ezingo da angularik harrapatu Bizkaiko eta Gipuzkoako ibaietan. Euskadiko Anguleroen Elkarteak salatu du Europa osoan arrantzatuko dutela angula, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ezik.
“Ipar Euskal Herrian, Asturiasen, Kantabrian… Europa osoan ari dira angula arrantzatzen, EAEn izan ezik”
Angula denboraldia hastear den honetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleek ezin izango dute angula arrantzatu, Jaurlaritzaren debekua dela eta. Unai Eizagirre Anguleroen Elkartearen lehendakariak onartu du angularen egoera ez dela ona, baina kritikatu du debekua Euskal Autonomia Erkidegoan soilik ezarri dela, eta, bien bitartean, Asturiasen, Galizian... angula arrantzatzen ari direla. Eurak soluzioaren parte direla nabarmendu dute, eta, Frantziako eredua jarri dute mahai gainean.
Gobernantza Sailak 167,5 milioi bideratuko ditu 2026an Administrazioa arinagoa izan dadin
Gainera, Ubarretxena sailburuak iragarri duenez, Eusko Jaurlaritzak 2023, 2024 eta 2025eko Lan Eskaintza Publikoak batuko ditu, eta guztira 1.700 plaza aterako ditu Administrazio Orokorrean, baina ez da deialdi bakarra egingo, eskalen arabera deituko dira.
Eusko Jaurlaritzak 8 ikuskatzaile gehiago kontratatuko ditu etxebizitza turistikoen gaineko kontrola areagotzeko
Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuak bere sailari dagokion datorren urteko aurrekontu-proiektua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Guztira, 56,5 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 2 gutxiago.
Mikel Jauregi: "Hidrogeno berdeak menpekotasuna galtzea ekarriko digu"
Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuak "Egun On" saioan adierazi duenez, "garai batean Errusiarekiko genuen menpekotasuna amaitu da, baina, orain, Ipar Amerikarekiko menpekotasuna sortzen ari gara". "Egin dezagun europar energia bat", gaineratu du sailburuak
Bruselak Lisboa eta Paris arteko AHTrako epeak azkartu ditu, eta Eusko Jaurlaritza proiektuaren bultzadarekin bat dator
Imanol Pradales lehendakaria Apostolos Tzitzikostas Europako Garraio komisarioarekin bildu zen urtarrilean, eta orain Abiadura Handiko Trena Iparraldera eta Frantziara bultzatzeko hartutako konpromisoak aurrera doazela egiaztatu du.
Mugikortasun Sailak 581,7 milioi izango ditu "trenbidea garraiobide gisa bultzatzeko"
Trenbide-azpiegiturak eraiki eta hobetzeko erabiliko da inbertsioaren zati handi bat. Era berean, Bat, Barik eta Mugi txartelen interoperabilitatea burutu nahi da, eta 12 urtera arteko garraioaren doakotasuna egiturazkotzat ezarri.