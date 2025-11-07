Sidenor afirma que Talgo iniciará esta nueva etapa con "un proyecto sólido y de futuro"
Sidenor ha afirmado que, tras la firma del contrato de compra del 29,7 % de Talgo, el fabricante de trenes iniciará esta nueva etapa "con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico", en un momento de "crecimiento firme" del sector ferroviario de alta velocidad.
En un comunicado, ha recordado que esta transacción se realizará a un precio fijo de 4,25 euros por acción (156,67 millones de euros, en total) y ha agregado que, de esta manera, se ratifica el principio de acuerdo alcanzado el pasado 14 de febrero, y arranca la recta final del proceso.
Sidenor ha señalado que el siguiente paso en el proceso será la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de Talgo que deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, "imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo".
Gobierno Vasco: El acuerdo en Talgo permitirá cerrar la operación completa este año
El consejero del Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que el acuerdo de compraventa de Talgo es "un hito muy importante que despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año".
En unas declaraciones facilitadas por el Gobierno Vasco, el consejero ha explicado que la operación sigue con el calendario establecido y que el siguiente paso será la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Talgo.
Se convocará en breve para que a mediados de diciembre se apruebe la nueva estructura de financiación. Será en ese momento, antes de Navidad, cuando se cierre la operación definitivamente, ha adelantado el consejero.
Ramiro González celebra la operación
El diputado general de Álava, Ramiro González, ha subrayado que supone estabilidad y arraigo para un sector estratégico y para toda la cadena de valor.
“Con la entrada del consorcio vasco en Talgo recuperamos una empresa histórica y reforzamos el sector ferroviario”, ha destacado en una nota.
González ha destacado el impacto en empleo y proveedores locales y el potencial para consolidar contratos internacionales del sector ferroviario. Asimismo, ha subrayado que la operación protege el empleo en la planta de Rivabellosa y abre una nueva etapa de crecimiento industrial ligada a la movilidad y la innovación.
