EROSKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sidenorren arabera, Talgok "etorkizuneko proiektu sendo batekin" ekin ahalko dio etapa berriari

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren esanetan, euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosteko sinatutako akordioa "mugarri oso garrantzitsua" da urtea amaitu aurretik operazioa gauzatu ahal izateko. 

Talgo EFE

Talgoren lantegia, Rivabellosan (Araba). Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea buru duen euskal partzuergoak Talgoren % 29,7 erosteko Pegaso sozietatearekin salerosketa kontratua sinatu duen honetan, Sidenorrek oharra kaleratu du. Horren arabera, tren ekoizleak "etorkizuneko proiektu sendo batekin" ekin ahalko dio etapa berriari, hain zuzen ere, abiadura handiko trenaren sektorea "irmo" hazten ari den garaian. 

Trilantic inbertsio-funtsa buru duen Pegaso sozietateari 156,67 milioi euro ordainduko dizkio, 4,25 euro akzio bakoitzeko. Bederatzi hilabete igaro dira pasa den otsailean aurreakordioaren berri eman zutenetik, eta orduan hitzartutakoa baino 10 zentimo gehiago ordainduko ditu azkenean akzioko. 

Sidenorrek azaldu duenez, orain Talgoko Akziodunen Batzarrak eman beharko dio behin betiko argi berdea operazioari. 

Eusko Jaurlaritza: Talgoko akordioari esker, aurten amaituko da eragiketa osoa

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren esanetan, euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosteko sinatutako akordioa "mugarri oso garrantzitsua" da urtea amaitu aurretik operazioa gauzatu ahal izateko. 

Eusko Jaurlaritzak zabaldutako ohar batean sailburuak azaldu duenez, aurreikusitako egutegia betetzen ari da eta hurrengo urratsa Talgoko Akziodunen Ezohiko Batzar Orokorra deitzea izango da. 

Sailburuak aurreratu duenez, laster egingo da deialdia eta urtea amaitu aurretik, Gabonak baino lehen, itxiko da behin betiko operazioa. 

Ramiro Gonzalez

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak "oso positibotzat" jo du operazioa, eta sektore estrategiko batentzat eta balio-kate osoarentzat egonkortasuna eta sustraitzea dakarrela azpimarratu du. 

"Euskal partzuergoa Talcon sartzearekin enpresa historiko bat berreskuratu eta trenbide-sektorea indartu genuen", azpimarratu du ohar batean. 

Gonzalezek tokiko enpleguan eta hornitzaileetan duen eragina goraipatu du, baita trenbideen sektoreko nazioarteko kontratuak sendotzeko potentziala ere. Era berean, azpimarratu du operazioak Rivabellosako lantegiko enplegua babesten duela eta hazkunde industrialeko etapa berri bat irekitzen duela, mugikortasunari eta berrikuntzari lotuta.

Enpresaburuak Eguneko Titularrak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

“Ipar Euskal Herrian, Asturiasen, Kantabrian… Europa osoan ari dira angula arrantzatzen, EAEn izan ezik”

Angula denboraldia hastear den honetan, Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleek ezin izango dute angula arrantzatu, Jaurlaritzaren debekua dela eta. Unai Eizagirre Anguleroen Elkartearen lehendakariak onartu du angularen egoera ez dela ona, baina kritikatu du debekua Euskal Autonomia Erkidegoan soilik ezarri dela, eta, bien bitartean, Asturiasen, Galizian... angula arrantzatzen ari direla. Eurak soluzioaren parte direla nabarmendu dute, eta, Frantziako eredua jarri dute mahai gainean.   
Gehiago kargatu
Publizitatea
X