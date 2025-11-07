Talgo se dispara un 9,7 % en bolsa tras comprar Sidenor el 30 % de la compañía
Talgo ha subido el 9,7 % este viernes en bolsa española, la mayor alza del mercado español, después de que el consorcio encabezado por Sidenor haya cerrado la compra del 29,76 % de la compañía por 156 millones de euros.
Al cierre bursátil, cada acción de Talgo ha ganado 0,26 euros, ese 9,7 %, hasta 2,94 euros. En el año acumula unas pérdidas del 20,24 %.
La cotización de Talgo ha estado suspendida alrededor de una hora en esta sesión, hecho que se producía antes de que la compañía informara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición de ese paquete accionarial por Sidenor. Al volver a negociarse subía alrededor del 12 %.
El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76 % de Talgo por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, 10 céntimos por encima de la pactada en febrero pasado.
