Talgo se dispara un 9,7 % en bolsa tras comprar Sidenor el 30 % de la compañía

La cotización de Talgo ha estado suspendida alrededor de una hora en esta sesión, hecho que se producía antes de que la compañía informara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición de ese paquete accionarial por Sidenor.
MADRID, 05/11/2025.- Vista general del parqué madrileño, este miércoles, en el que el principal selectivo español, el IBEX 35, suaviza la caída inicial y tras la apertura cede el 0,58 %, lo que le permite recuperar los 15.900 puntos, mientras aumenta la preocupación por las elevadas valoraciones del mercado, sobre todo, del sector de la inteligencia artificial (IA). EFE/ Vega Alonso
Bolsa de Madrid. Foto de archivo de EFE.
Euskaraz irakurri: Talgo % 9,7 igo da burtsan Sidenorrek konpainiaren % 30 erosi ondoren
Talgo ha subido el 9,7 % este viernes en bolsa española, la mayor alza del mercado español, después de que el consorcio encabezado por Sidenor haya cerrado la compra del 29,76 % de la compañía por 156 millones de euros.

Al cierre bursátil, cada acción de Talgo ha ganado 0,26 euros, ese 9,7 %, hasta 2,94 euros. En el año acumula unas pérdidas del 20,24 %.

La cotización de Talgo ha estado suspendida alrededor de una hora en esta sesión, hecho que se producía antes de que la compañía informara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición de ese paquete accionarial por Sidenor. Al volver a negociarse subía alrededor del 12 %.

El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76 % de Talgo por 156,67 millones, a un precio de 4,25 euros por acción, 10 céntimos por encima de la pactada en febrero pasado.

El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76 % de Talgo por 156 millones
Talgo y Sidenor, dos colosos de la industria vasca
Sidenor: Talgo iniciará esta nueva etapa con "un proyecto sólido y de futuro"
Talgo EFE
