Talgo % 9,7 igo da burtsan Sidenorrek konpainiaren % 30 erosi ondoren

Talgoren kotizazioa ordubete inguru egon da etenda ostiraleko saioan, konpainiak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Sidenorrek akzio-pakete hori erosi duela jakinarazi aurretik.

MADRID, 05/11/2025.- Vista general del parqué madrileño, este miércoles, en el que el principal selectivo español, el IBEX 35, suaviza la caída inicial y tras la apertura cede el 0,58 %, lo que le permite recuperar los 15.900 puntos, mientras aumenta la preocupación por las elevadas valoraciones del mercado, sobre todo, del sector de la inteligencia artificial (IA). EFE/ Vega Alonso
Madrilgo burtsa. EFEren artxiboko argazkia.
Talgok % 9,7 egin du gora ostiral honetan Espainiako burtsan, Espainiako merkatuko gorakadarik handiena, Sidenor buru duen partzuergoak konpainiaren % 29,76 erosi ostean, 156 milioi euroren truke.

Burtsa ixtean, Talgoren akzio bakoitzak 0,26 euro egin du gora (% 9,7), 2,94 euroraino. Aurten % 20,24ko galerak pilatu ditu konpainiak.

Talgoren kotizazioa ordubete inguru egon da etenda saio honetan, konpainiak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari jakinarazi aurretik Sidenorrek akziodun pakete hori erosi duela. Berriro negoziatzen hasi denean, % 12 inguru egin du gora.

Sidenor konpainiak gidatu eta BBK eta Vital euskal fundazioekin eta Finkatuz funts publikoarekin batera osatzen duten partzuergoak Talgoren % 29,76 erosi du, 156,67 milioi euroren truke, akzioko 4,25 euroan, otsailean hitzartutakoa baino 10 zentimo gehiago.

Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren % 29,76ren erosketa itxi du 156 milioiren truke
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi koloso
Sidenor: Talgok "etorkizuneko proiektu sendo batekin" hasiko du etapa berri hau
Talgo EFE
