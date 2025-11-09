Aumenta el alquiler en Euskadi y Navarra: uno de cada seis hogares viven así

En los últimos diez años, el porcentaje de viviendas que vive de alquiler en Euskadi, Navarra y España ha aumentado en torno a los seis puntos, según el estudio EITB Data. Así, uno de cada seis hogares en Hego Euskal Herria viven de esta manera.

Si ponemos la lupa en los números absolutos, Euskadi cuenta con 151.994 hogares en régimen de alquiler. En esta última década, la CAV ha sumado 9.712 hogares cada año a este mercado. El porcentaje ha crecido del 10,1% de 2012 al 16% actual.

En Navarra, hay 45.317 casas de alquiler (son el 16,8%) del total, y en Estado casi cuatro millones (3.979.925), el 20,4 % del total.

Los precios del alquiler, también al alza



Ahora mismo, el alquiler medio en Euskadi roza los 820 euros, casi 200 más que en 2016, según los datos del último EITB Data.

Por Territorios, este dato oscila entre los 747 euros del alquiler medio en Araba y los 854 de Gipuzkoa. En Bizkaia, se sitúa en 814 euros. Es decir, el alquiler medio en Gipuzkoa es un 14% más caro que en Araba.