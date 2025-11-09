Aumenta el alquiler en Euskadi y Navarra: uno de cada seis hogares viven así
En los últimos diez años, el porcentaje de viviendas que vive de alquiler en Euskadi, Navarra y España ha aumentado en torno a los seis puntos, según el estudio EITB Data. Así, uno de cada seis hogares en Hego Euskal Herria viven de esta manera.
Si ponemos la lupa en los números absolutos, Euskadi cuenta con 151.994 hogares en régimen de alquiler. En esta última década, la CAV ha sumado 9.712 hogares cada año a este mercado. El porcentaje ha crecido del 10,1% de 2012 al 16% actual.
En Navarra, hay 45.317 casas de alquiler (son el 16,8%) del total, y en Estado casi cuatro millones (3.979.925), el 20,4 % del total.
Los precios del alquiler, también al alza
Ahora mismo, el alquiler medio en Euskadi roza los 820 euros, casi 200 más que en 2016, según los datos del último EITB Data.
Por Territorios, este dato oscila entre los 747 euros del alquiler medio en Araba y los 854 de Gipuzkoa. En Bizkaia, se sitúa en 814 euros. Es decir, el alquiler medio en Gipuzkoa es un 14% más caro que en Araba.
¿Quién es el propietario de las casas de alquiler?
Nueve de cada diez hogares que están en alquiler en el mercado de Euskadi son de “pequeños propietarios”, y el grueso del mercado de alquiler se concentra en zonas urbanas de rentas medias.
El 97% de esas casas pertenecen a personas físicas y un 3% a empresas. El 84% de esas personas tiene solo una vivienda de alquiler, un 16% tiene entre 2 y 4 viviendas puestas en este régimen y el 1% cuenta con más de cinco.
Te puede interesar
Se dispara el número de hipotecas y sus cuantías: pedimos un 30% más que hace diez años
En la última década, el número de hipotecas sobre vivienda se han disparado en Euskadi, Navarra y España De hecho, 2024 es un año récord en la década, con incrementos del 82% en las hipotecas de Euskadi, del 50% en Navarra y del 103% en España. Eso sí, las cifras no alcanzan aún las de 2007, el epicentro de la burbuja inmobiliaria.
La construcción de vivienda se estanca… pero la compraventa roza el récord histórico en Euskadi y Navarra
Euskadi construye al ritmo de los 80, pero vende rozando máximos históricos. Eso se consigue moviendo, sobre todo, el mercado de vivienda de segunda mano: el 85% de las casas que se venden no son nuevas.
¿Cómo es la (poca) vivienda nueva que se construye?
¿Cuántas de las viviendas que se construyen son protegidas? ¿Y libres? ¿Qué porcentaje sin viviendas habituales? ¿Y cuántas casas hay vacías en Euskadi o Navarra? Estas y otras preguntas tienen su respuesta en el último informe de EITB Data.
El metro cuadrado es hoy un 35% más caro que hace diez años en Euskadi
En el mapa interactivo que encontrarás dentro de esta noticia, puedes navegar para saber cómo está el precio del metro cuadrado en el área funcional en el que resides: Donostia-San Sebastián sigue encabezando esta ranking, seguida de Getxo, Donostialdea y Mungialdea.
La ‘Gran Camionada’ toma las carreteras de Pamplona bajo el lema “No a los peajes”
Más de un centenar de camiones se han manifestado este sábado en Pamplona. El transporte navarro ha mostrado el rechazo a "la imposición" de peajes en las carreteras, y han pedido "una fiscalidad justa, mejoras en infraestructuras, así como medidas efectivas que garanticen el relevo generacional y la dignidad profesional de las personas transportistas".
Talgo se dispara un 9,7 % en bolsa tras comprar Sidenor el 30 % de la compañía
La cotización de Talgo ha estado suspendida alrededor de una hora en esta sesión, hecho que se producía antes de que la compañía informara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición de ese paquete accionarial por Sidenor.
Sidenor afirma que Talgo iniciará esta nueva etapa con "un proyecto sólido y de futuro"
El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que el acuerdo de compraventa de Talgo es "un hito muy importante" para cerrar la operación "con éxito" este año. El PNV celebra la operación como una muestra de su apuesta por la industria vasca, mientras EH Bildu la considera una buena noticia, aunque pide un cambio de nombre y espera que impulse una economía en declive.
Talgo y Sidenor, dos colosos de la industria vasca
El primero es un referente en el sector ferroviario, mientras que la segunda compañía es líder en la siderurgia.
El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76 % de Talgo por 156 millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido temporalmente la cotización de Talgo tras la firma del contrato de compraventa con el consorcio encabezado por Sidenor, que ratifica el acuerdo preliminar alcanzado el pasado mes de febrero y abre la recta final del proceso de adquisición.