Alokairuak gora egin du Hego Euskal Herria: sei etxetatik batean horrela bizi dira
EITB Dataren arabera, azken hamarkadan, Euskadin, Nafarroan eta Espainian alokairuan bizi diren etxebizitzen ehunekoa sei puntu inguru igo da.
Azken hamar urteetan, Euskadin, Nafarroan eta Espainian alokairuan bizi diren etxebizitzen ehunekoa sei puntu inguru igo da, EITB Data azterlanaren arabera. Horrela, Hego Euskal Herriko sei etxetatik batean horrela bizi dira.
Lupa zenbaki absolutuetan jarriz gero, Euskadik 151.994 etxebizitza ditu alokairu-erregimenean. Azken hamarkada honetan, EAEk 9.712 etxebizitza gehitu dizkio urtero merkatu horri. Ehunekoa 2012ko % 10,1etik egungo % 16ra igo da.
Nafarroan, 45.317 etxe daude alokairuan ( % 16,8), eta Estatuan ia lau milioi (3.979.925), guztizkoaren % 20,4.
Alokairuaren prezioek ere gora egin dute
Une honetan, Euskadiko batez besteko alokairua 820 euro ingurukoa da, 2016an baino ia 200 gehiago, azken EITB Dataren datuen arabera.
Lurraldeka, datu hori Arabako batez besteko alokairuaren 747 eurotik Gipuzkoako 854 eurora bitartekoa da. Bizkaian 814 eurokoa da. Datuak ikusita, Gipuzkoako batez besteko alokairua Arabakoa baino % 14 garestiagoa da.
Nor da alokairuko etxeen jabea?
Euskadiko merkatuan alokairuan dauden hamar etxebizitzetatik bederatzi "jabe txikienak" dira, eta alokairu-merkatuaren zatirik handiena errenta ertaineko hiri-eremuetan biltzen da.
Etxe horien % 97 pertsona fisikoenak dira eta % 3 enpresenak. Pertsona horien % 84k alokatzeko etxebizitza bakarra dute, % 16k erregimen horretan 2 eta 4 etxebizitza artean, eta % 1ek bost etxebizitza baino gehiago.
