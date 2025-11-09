EITB DATA
El consejero de vivienda cree que hay que construir más vivienda

Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sialburua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza sailburuak dio gehiago eraiki behar dela

Denis Itxaso, consejero de  Vivienda y Agenda Urbana, ha analizado los datos publicados en EITB DATA sobre la vivienda. Itxaso afirma que hay que construir más vivienda y ha indicado que para ello el Gobierno Vasco ya ha puesto en marcha un plan para conseguir más suelo. El consejero dice que hay solución, pero que habrá que esperar 3-4 años para ver resultados.

Gobierno Vasco Vivienda Denis Itxaso Economía

