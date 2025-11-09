La construcción de vivienda se estanca… pero la compraventa roza el récord histórico en Euskadi y Navarra

¿Está la construcción estancada?

Así lo refleja este último EITB DATA. Si en Euskadi, en los últimos diez años, se han terminado 4.426 nuevas viviendas al año, supone un 8% menos que en la década de los 90, y un 70% menos que entre 2001 y 2008, periodo en el que la construcción marcó un máximo histórico en la Comunidad Autónoma vasca.

Navarra y España muestran un perfil evolutivo aún peor, con una mayor reducción en el volumen anual de viviendas terminadas.

Pero, fijándonos en la última década, Navarra y España sí que han mejorado algo sus datos en cuanto a nuevas viviendas terminadas: Entre 2014-2018 y 2019-2024, ambos indicadores, el navarro y el estatal, han mejorado sus cifras. En Navarra pasan de 1.298 en el primer tramo, a 2.205 en el segundo. Y en España, de 52.570 a 90.148.

Importe de las transacciones

Por último, en este EITB Data vemos cómo el importe medio que dedicamos a comprar la vivienda libre sigue creciendo con los años, pero aún no ha llegado a valores máximos.

En Euskadi, la media de esas transacciones se sitúa en los 244.518 euros, mientras que en Navarra es de 186.524 y en España de 193.666 euros.