La construcción de vivienda se estanca… pero la compraventa roza el récord histórico en Euskadi y Navarra

Euskadi construye al ritmo de los 80, pero vende rozando máximos históricos. Eso se consigue moviendo, sobre todo, el mercado de vivienda de segunda mano: el 85% de las casas que se venden no son nuevas.
Euskaraz irakurri: Etxebizitzen eraikuntza gelditu egin da... baina salerosketak errekor historikoa hautsi du Euskadin eta Nafarroan

Última actualización

En los últimos diez años, Euskadi se ha estancado en la construcción de nuevas viviendas, según refleja el último EITB Data. En concreto, esta última década se ha terminado de construir el mismo número de viviendas que en los años 80: una media anual de 4.426.

Un dato que contrasta, y mucho, con otro de los grandes titulares que nos deja el estudio EITB Data sobre vivienda: y es que, tanto en Euskadi como en Navarra, se roza el máximo histórico en la compraventa de casas, sustentado en la vivienda de segunda mano y la pérdida del peso de la nueva. Es decir, estamos comprando y vendiendo sobre todo casas de segunda mano: El 85% de las operaciones son de viviendas de segunda mano, el 10% de vivienda nueva y el resto de vivienda protegida, según los datos que arroja este EITB DATA.

Euskadi está muy cerca, a solo tres puntos de alcanzar el valor máximo de compraventa de viviendas. Navarra está a 24 puntos y España a 25. En cifras, en Euskadi se compraron 25.816 casas en 2024, en Navarra 7.438 y en el Estado 715.678.

Y, a pocas semanas de que acabe el año, 2025 podría ser el año de récord para Euskadi, si mantiene el crecimiento del 12% registrado en el primer semestre.

 

¿Está la construcción estancada?

Así lo refleja este último EITB DATA. Si en Euskadi, en los últimos diez años, se han terminado 4.426 nuevas viviendas al año, supone un 8% menos que en la década de los 90, y un 70% menos que entre 2001 y 2008, periodo en el que la construcción marcó un máximo histórico en la Comunidad Autónoma vasca.  

Navarra y España muestran un perfil evolutivo aún peor, con una mayor reducción en el volumen anual de viviendas terminadas.

Pero, fijándonos en la última década, Navarra y España sí que han mejorado algo sus datos en cuanto a nuevas viviendas terminadas: Entre 2014-2018 y 2019-2024, ambos indicadores, el navarro y el estatal, han mejorado sus cifras. En Navarra pasan de 1.298 en el primer tramo, a 2.205 en el segundo. Y en España, de 52.570 a 90.148.

Importe de las transacciones

Por último, en este EITB Data vemos cómo el importe medio que dedicamos a comprar la vivienda libre sigue creciendo con los años, pero aún no ha llegado a valores máximos.

En Euskadi, la media de esas transacciones se sitúa en los 244.518 euros, mientras que en Navarra es de 186.524 y en España de 193.666 euros.

