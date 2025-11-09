EITB DATA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitzen eraikuntza gelditu den arren... Salerosketen kopurua zifra historikoetan dago EAEn eta Nafarroan

Euskadi 80ko hamarkadako erritmoan ari da eraikitzen, eta, hala ere, maximo historikoak gainditu ditu etxeen salerosketa-kopuruari dagokionez. Hori lortzeko, batez ere, bigarren eskuko etxebizitzen merkatua ari da mugitzen: saltzen diren etxeen % 85 ez dira berriak.

EITB DATA DLS

Azken eguneratzea

Azken hamar urteetan, etxebizitza berrien eraikuntza ez aurrera ez atzera dabil Euskadin eta Nafarroan, azken EITB Dataren arabera. Zehazki, azken hamarkada honetan 80ko hamarkadako etxebizitza kopuru bera eraiki eta amaitu da: 4.426 etxebizitza urtean, batez beste.

Datu hori ikusita, harritzekoa da EITBk etxebizitzari buruz egin duen azterlanak utzi digun beste titular handi bat: Euskadin eta Nafarroan, etxeen salerosketa zifra oso altuetan dago, batez ere bigarren eskuko etxebizitzen susperraldia dela eta. 

Hau da, bigarren eskuko etxeak ari gara erosten eta saltzen, batik bat: salerosketen % 85 bigarren eskuko etxebizitzak dira, % 10, etxebizitza berriak, eta, gainerakoak, etxebizitza babestuak, EITB DATA honek emandako datuen arabera.

EITB DATA DLS

Euskadi etxebizitzen salerosketa-kopuru maximora heltzear dago, hiru puntura baino ez du eta. Nafarroa 24 puntura dago, eta Espainia, 25era. Zifretan, Euskadin 25.816 etxe erosi ziren 2024an, Nafarroan, 7.438, eta Estatuan, 715.678.

Eta, urtea amaitzeko aste gutxi falta direnean, 2025a errekorraren urtea izan liteke Euskadiko etxebizitza-merkatuan, baldin eta lehen seihilekoan izandako % 12ko hazkundeari eusten badio.

EITB DATA DLS


Eraikuntza geldirik dago?

Hori islatzen du azken EITB DATAk. Euskadin, azken hamar urteetan, 4.426 etxebizitza berri amaitu dira urtean, batez beste, 90eko hamarkadan baino % 8 gutxiago, eta 2001-2008 aldian baino % 70 gutxiago; izan ere, epe horretan eraikuntza maximo historikora iritsi zen Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Taula honetan ikus dezakegu Nafarroak eta Espainiak are eboluzio-profil okerragoa dutela, bertan amaitutako etxebizitzen urteko bolumena gehiago murriztu da eta.

Baina, azken hamarkadari erreparatuz gero, Nafarroak eta Espainiak zertxobait hobetu dituzte amaitutako etxebizitza berriei buruzko datuak: 2014-2018 eta 2019-2024 artean, bi adierazleek, Nafarroakoak eta Estatukoak, zifrak hobetu dituzte. Nafarroan 1.298 ziren lehen zatian, eta 2.205, bigarrenean. Eta, Espainian, 52.570etik 90.148ra.

Salerosketen zenbatekoa

Azkenik, EITB Data honetan ikusten dugunez, etxebizitza librea erosteko erabiltzen dugun batez besteko zenbatekoak gora egiten jarraitzen du urteek aurrera egin ahala, baina oraingoz ez da maximoetara iritsi.

Euskadin, transakzio horien batez bestekoa 244.518 eurokoa da, Nafarroan, 186.524koa, eta Espainian, 193.666 eurokoa.

EITB Data Etxebizitza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Talgo EFE
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Sidenorren arabera, Talgok "etorkizuneko proiektu sendo batekin" ekin ahalko dio etapa berriari

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren esanetan, euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosteko sinatutako akordioa "mugarri oso garrantzitsua" da urtea amaitu aurretik operazioa gauzatu ahal izateko. EAJk euskal industriaren aldeko apustuaren erakusgarri gisa ospatu du operazioa; EH Bilduk, berriz, albiste ontzat jo du, nahiz eta izen aldaketa eskatuko duen eta beheranzko joera hartua duen euskal ekonomiarentzat lagungarria izatea espero du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X