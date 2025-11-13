GRIPE AVIAR
Preocupación entre los pequeños productores de huevos, porque el confinamiento reducirá la producción

Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Hegazti gripea: arrautza ekoizle txikiek kezkaz hartu dute itxialdia, ekoizpena jaitsiko delako
Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak, ha abierto las puertas a EITB. Tiene 500 gallinas y se dedica a la producción de huevos ecológicos. Aunque ya vivieron una situación similar hace unos años, está preocupada por el estrés que van a sufrir las gallinas. Sabe que la producción de huevos bajará y espera que el encierro de las aves sea breve.

