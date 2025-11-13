HEGAZTI GRIPEA
Arrautza ekoizle txikiek kezkaz hartu dute itxialdia, ekoizpena jaitsiko delako

18:00 - 20:00

Erlia ekoizpeneko Amaia Arriaga. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

EITB Erlia Arrautza Ekologikoak etxeko Amaia Arriagarekin izan da. 500 oilo dituzte eta ekologikoan egiten dute ekoizpena. Duela urte batzuk ere antzerako egoera bizi izan zuten arren, oiloek biziko duten estresarekin kezkatuta dago. Badaki arrautzen ekoizpenak behera egingo duela eta itxialdia ahalik eta motzena izatea espero du.

Abeltzaintza Nekazaritza Ekonomia

