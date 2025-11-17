Las granjas vascas podrán sacar a las gallinas durante un tiempo corto y en algunos casos
Las explotaciones de aves de corral de Euskadi podrán sacarlas al exterior durante "un periodo corto de tiempo" en algunos supuestos determinados y siempre con un sistema que evite el contacto con las aves silvestres para impedir así contagios por gripe aviar.
Así lo han acordado este lunes las instituciones vascas en una reunión con representantes del sector avícola, de puesta y de carne, y del sector ecológico y de razas autóctonas. A la cita han acudido también el Gobierno vasco, las diputaciones forales y la fundación Elika para la seguridad alimentaria.
El encuentro se ha convocado para analizar la situación generada por la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de confinar todas las explotaciones de este tipo para la prevención y control del contagio por gripe aviar. En Euskadi a día de hoy no ha habido ningún foco.
Los representantes del sector han transmitido su preocupación porque ésta y otras medidas incluidas en la orden del Ministerio podrían afectar negativamente a la salud y al bienestar de los animales y también a su producción, lo que podría provocar pérdidas a estas explotaciones.
Han comunicado asimismo que se encuentran con dificultades para cumplir de manera estricta con el confinamiento en el caso de aves que están al final de su ciclo productivo "y se han acostumbrado a la vida en el exterior".
En el caso de estos animales y de manera "extraordinaria" se ha acordado permitir su salida al exterior durante "un periodo corto de tiempo" siempre que se habilite "algún sistema o dispositivo adicional para evitar el contacto con las aves silvestres".
Constituir una mesa de seguimiento
Las instituciones vascas y el sector han acordado constituir una mesa de seguimiento para estudiar la evolución de la enfermedad y las medidas a aplicar, en las que se tratará de "garantizar la proporcionalidad de las actuaciones en equilibrio con el bienestar animal", ha informado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca del Gobierno Vasco.
Asimismo, se ha acordado reforzar las medidas de bioseguridad y las acciones de formación para los trabajadores del al sector, así como revisar y actualizar el plan de contingencia vigente.
Será noticia: Negociación de presupuestos del Gobierno Vasco, comité de seguimiento de la gripe aviar y juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El Gobierno Vasco convoca para este lunes un comité de seguimiento para acordar excepciones al confinamiento de aves
Plantean diferentes medidas, como pueden ser cubrir los espacios con redes, la vigilancia o la reducción del horario en el que están al aire libre, en función del grado de riesgo que existe en cada momento. Se reunirán el Gobierno Vasco, las diputaciones y el sector avícola.
Preocupación entre los pequeños productores de huevos, porque el confinamiento reducirá la producción
Amaia Arriaga, de Erlia Arrautza Ekologikoak, ha abierto las puertas a EITB. Tiene 500 gallinas y se dedica a la producción de huevos ecológicos. Aunque ya vivieron una situación similar hace unos años, está preocupada por el estrés que van a sufrir las gallinas. Sabe que la producción de huevos bajará y espera que el encierro de las aves sea breve.
Amaia Barredo ve necesarias las medidas cautelares para prevenir la expansión de la gripe aviar
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca apela a la responsabilidad de las instituciones y opina que las medidas ordenadas por el Ministerio vienen para prevenir una afección en un momento de riesgo muy elevado. Asimismo ha anunciado la creación del comité de seguimiento de la gripe aviar que se reunirá el lunes, 17 de noviembre.
El Gobierno Vasco convoca un comité de seguimiento ante la gripe aviar para el lunes
Por orden del Gobierno español, todas las aves de corral deben ser confinadas a partir de hoy. La medida afecta a todos los tipos de explotación.
El Gobierno español confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
La orden, en vigor desde hoy mismo, ha establecido el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final.