HEGAZTI GRIPEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn

Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.

GALLINA GRIPE AVIAR
Oilo bat kanpoan. Fotoi: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hegazti gripeari aurre egiteko Espainiako Ministerioak ezarri duen erabateko konfinamenduari salbuespenak ezarriko dizkio Eusko Jaurlaritzak. Foru Aldundiekin eta sektoreko kideekin batera egin duten bileran, oiloak, salbuespen gisa, denbora tarte jakin batzuetan haztegietatik atera ahal izatea adostu dute.

Seguru aski iluntzetan izango dira "irteera mugatu" horiek, oiloen bizi zikloa ahalik eta gehien errespetatzeko, betiere estalpe moduko bat jarrita, hegazti basatiekin eta haien gorotzekin inolako kontakturik izan ez dezaten.

Hegazti-gripearen kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko erabaki zuen konfinamendua Espainiako Gobernuak baina Euskadin ez da oraingoz landa oiloetan positiborik atzeman, eta horrek erabakia hartzen lagundu die.

Sektoreko ordezkariek adierazi dute kezkatuta daudela konfinamenduak eta Ministerioaren aginduan jasotako beste neurri batzuek eragin negatiboa izan dezaketelako animalien osasunean eta ongizatean, bai eta haien ekoizpenean ere, eta horrek galerak eragin diezazkieke ustiategi horiei.

Halaber, ekoizpen-zikloaren amaieran dauden hegaztien kasuan konfinamendua zorrotz betetzeko zailtasunak dituztela jakinarazi dute, "kanpoko bizitzara ohitu dira eta".

Animalia horien kasuan, eta "ezohiko" moduan,  erabaki da "denbora laburrean" kanpora irteteko baimena ematea.

Jarraipen-mahaia

Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Elikadura eta Arrantza Sailak jakinarazi duenez, EAEko erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea ere erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.

Era berean, sektoreko langileentzako biosegurtasun-neurriak eta prestakuntza-ekintzak indartzea ere erabaki da, bai eta indarrean dagoen kontingentzia-plana berrikustea eta eguneratzea ere.

Eguneko Titularrak Ekonomia Gaixotasunak Eusko Jaurlaritza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X