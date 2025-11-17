Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn
Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Hegazti gripeari aurre egiteko Espainiako Ministerioak ezarri duen erabateko konfinamenduari salbuespenak ezarriko dizkio Eusko Jaurlaritzak. Foru Aldundiekin eta sektoreko kideekin batera egin duten bileran, oiloak, salbuespen gisa, denbora tarte jakin batzuetan haztegietatik atera ahal izatea adostu dute.
Seguru aski iluntzetan izango dira "irteera mugatu" horiek, oiloen bizi zikloa ahalik eta gehien errespetatzeko, betiere estalpe moduko bat jarrita, hegazti basatiekin eta haien gorotzekin inolako kontakturik izan ez dezaten.
Hegazti-gripearen kutsatzea prebenitzeko eta kontrolatzeko erabaki zuen konfinamendua Espainiako Gobernuak baina Euskadin ez da oraingoz landa oiloetan positiborik atzeman, eta horrek erabakia hartzen lagundu die.
Sektoreko ordezkariek adierazi dute kezkatuta daudela konfinamenduak eta Ministerioaren aginduan jasotako beste neurri batzuek eragin negatiboa izan dezaketelako animalien osasunean eta ongizatean, bai eta haien ekoizpenean ere, eta horrek galerak eragin diezazkieke ustiategi horiei.
Halaber, ekoizpen-zikloaren amaieran dauden hegaztien kasuan konfinamendua zorrotz betetzeko zailtasunak dituztela jakinarazi dute, "kanpoko bizitzara ohitu dira eta".
Animalia horien kasuan, eta "ezohiko" moduan, erabaki da "denbora laburrean" kanpora irteteko baimena ematea.
Jarraipen-mahaia
Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Elikadura eta Arrantza Sailak jakinarazi duenez, EAEko erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea ere erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Era berean, sektoreko langileentzako biosegurtasun-neurriak eta prestakuntza-ekintzak indartzea ere erabaki da, bai eta indarrean dagoen kontingentzia-plana berrikustea eta eguneratzea ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Jaurlaritzak bilera deitu du astelehen honetarako hegazti gripearen konfinamenduari salbuespenak bilatzeko
Hainbat neurri proposatu dituzte, hala nola aske dauden hegaztien ustiategiak sareekin estaltzea, aire zabalean ematen duten denbora murriztea edota zaintza indartzea, une bakoitzean dagoen arrisku-mailaren arabera. Eusko Jaurlaritzako, aldundietako eta hegaztien sektoreetako ordezkariak izango dira bileran.
ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero
Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, gai horri buruz hitz egiteko "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".
Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da EAEn, % 3,2ra arte, eta % 2,7 igo da Nafarroan
Elikadura eta elektrizitatea dira Hegoaldean gehien garestitu direnak.
Arrautza ekoizle txikiek kezkaz hartu dute itxialdia, ekoizpena jaitsiko delako
EITB Erlia Arrautza Ekologikoak etxeko Amaia Arriagarekin izan da. 500 oilo dituzte eta ekologikoan egiten dute ekoizpena. Duela urte batzuk ere antzerako egoera bizi izan zuten arren, oiloek biziko duten estresarekin kezkatuta dago. Badaki arrautzen ekoizpenak behera egingo duela eta itxialdia ahalik eta motzena izatea espero du.
Amaia Barredok beharrezkotzat jo ditu kautelazko neurriak hegazti gripearen hedapena prebenitzeko
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak erantzukizuna eskatu du, eta Ministerioak agindutako neurriak arrisku handiko une batean datozela adierazi du. Era berean, hegazti gripearen jarraipena egiteko batzordea sortuko dela eta astelehenean, azaroaren 17an, bilduko dela iragarri du.
Hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzorde bat deitu du Eusko Jaurlaritzak astelehenerako
Espainiako Gobernuak aginduta, etxeko hegazti guztiak konfinatu behar dira gaurtik aurrera. Neurriak ustiapen-mota guztiei eragiten die.
CAFek % 66 igo ditu irabaziak urtarriletik irailera
Beasaingo enpresak 100 milioi euro irabazi zituen urtarriletik irailera, eta kontratazio kopurua ere % 80 igo zen, 4049 milioiraino.
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Gaur egun indarrean dagoen aginduak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan barne.