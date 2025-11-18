TRANSPORTES
Los taxistas vascos paran hoy tres horas en protesta por la "impunidad" de los VTC

El colectivo ha convocado un paro entre las 9:00 y las 12:00, además de una manifestación que terminará ante el Ayuntamiento de Bilbao, para denunciar la competencia desleal de los servicios VTC.
Taxis se manifiestan por las VTCs este lunes en Bilbao donde cerca de 200 taxistas han recorrido las sedes de las distintas instituciones en Bilbao por la competencia desleal de las nuevas plataformas. EFE/Luis Tejido
Manifestación de taxistas en Bilbao. Foto: EFE


EITB

Última actualización

Los taxistas vascos están llamados hoy a secundar un paro de tres horas, entre las 9:00 y las 12:00, en protesta por lo que consideran una competencia desleal, y en muchos casos ilegal, de plataformas como Uber y Cabify. Es la segunda movilización que ha protagonizado el sector en menos de dos meses.

La Federación Vasca del Taxi ha convocado además una manifestación por las calles de Bilbao. La marcha partirá a media mañana y llegará a las 12:00 al Ayuntamiento de la capital vizcaina, donde los representantes del colectivo tienen previsto trasladar sus reivindicaciones.

En un comunicado, la federación ha subrayado que solo piden que “se cumpla la normativa”, del mismo modo que, aseguran, se les exige a ellos. También han lamentado que las reuniones mantenidas con la Administración no han sido suficientes para apreciar un cambio en la falta de inspección de los últimos años.

El sector ha insistido en que, si la situación no se soluciona, las movilizaciones podrían repetirse en los próximos días.

