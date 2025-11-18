Euskal taxilariek hiru orduko geldialdia egingo dute gaur VTCen "inpunitatea" salatzeko
Kolektiboak lanuzteetara deitu du 9:00etatik 12:00etara, eta manifestazioa Bilboko Udaletxearen aurrean amaituko da, VTC zerbitzuen "lehia bidegabea" salatzeko.
Euskal taxilariek hiru orduko lanuztea egingo dute gaur, 9:00etatik 12:00etara, Uber eta Cabify bezalako plataformen "lehia bidegabea eta kasu askotan legez kanpokoa" dela salatzeko.
Euskal Herriko Taxi Federazioak manifestazioa deitu du Bilboko kaleetan zehar. Martxa goizerdi aldera abiatuko da eta 12:00etan iritsiko da Bizkaiko hiriburuko udaletxera.
Ohar baten bidez federazioak azpimarratu duenez, "araudia betetzea" baino ez dute eskatzen, eta, era berean, Administrazioarekin izandako bilerak ez direla nahikoak izan azken urteetako ikuskapen faltaren aldaketa hautemateko.
Sektoreak berretsi du, egoera konpontzen ez bada, mobilizazioak errepikatu daitezkeela datozen egunetan.
