El Gobierno Vasco impulsa un seguro público de impago para fomentar el alquiler a precios del índice de referencia

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha anunciado un nuevo programa denominado Aloka+, consistente en un seguro público gratuito de impago y desperfectos dirigido a los propietarios que alquilen viviendas a precios situados dentro de los tramos fijados en los índices de referencia para zonas tensionadas.

En una entrevista a Radio Euskadi, Itxaso, que ha dicho que "hay que intervenir para regular un bien de primera necesidad" como es la vivienda, ha avanzado este nuevo programa antes de participar en San Sebastián en House Action, el primer Congreso Internacional sobre la respuesta a la emergencia habitacional en zonas tensionadas.

El consejero ha explicado que con este nuevo proyecto de Aloka+ pretenden "procuperar seguridad a aquellos propietarios que todavía tengan dudas sobre si sacar o no su vivienda al mercado del alquiler".

Se trata, ha precisado, de "un seguro público ante desperfectos e impagos que vamos a ofrecer a aquellos propietarios que pongan su vivienda en el alquiler libre dentro del precio que fija el índice de precios de referencia".

Con este nuevo programa, ha insistido, están tratando de "reducir, mitigar y frenar el incremento de los precios del alquiler y, a la vez, dar nuevos elementos de seguridad a los propietarios por si todavía tienen alguna duda".