Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko

Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de un barrio residencial de San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta

Etxebizitza eraikinak, Donostian. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak iragarri du Aloka+ izeneko programa martxan jarriko dutela. Programak aseguru publiko eta doakoa bermatuko die etxejabeei, ordaintzen ez duten maizterrek eragindako egoerei eta kalte materialei aurre egin ahal izateko. Helburua erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzea da.

Donostian egiten ari diren House Action nazioarteko lehen kongresuan parte hartu aurretik, Radio Euskadin hitz egin du. Itxasok azaldu duenez, programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". 

Zehazki, tentsio handiko eremuetan eta erreferentziazko prezioen indizearen arabera alokatzen duten etxejabeei eskainiko zaie asegurua. 

Itxasoren esanetan, "premia handiko ondasun bat arautzeko esku hartu behar da".  

Programa berri horren bidez, "alokairuaren prezioen igoera murriztu, arindu eta geldiarazi nahi da", eta, aldi berean, "jabeei segurtasunerako elementu berriak eman".

