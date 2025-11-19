Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak iragarri du Aloka+ izeneko programa martxan jarriko dutela. Programak aseguru publiko eta doakoa bermatuko die etxejabeei, ordaintzen ez duten maizterrek eragindako egoerei eta kalte materialei aurre egin ahal izateko. Helburua erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzea da.
Donostian egiten ari diren House Action nazioarteko lehen kongresuan parte hartu aurretik, Radio Euskadin hitz egin du. Itxasok azaldu duenez, programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie".
Zehazki, tentsio handiko eremuetan eta erreferentziazko prezioen indizearen arabera alokatzen duten etxejabeei eskainiko zaie asegurua.
Itxasoren esanetan, "premia handiko ondasun bat arautzeko esku hartu behar da".
Programa berri horren bidez, "alokairuaren prezioen igoera murriztu, arindu eta geldiarazi nahi da", eta, aldi berean, "jabeei segurtasunerako elementu berriak eman".
EITB Erlia Arrautza Ekologikoak etxeko Amaia Arriagarekin izan da. 500 oilo dituzte eta ekologikoan egiten dute ekoizpena. Duela urte batzuk ere antzerako egoera bizi izan zuten arren, oiloek biziko duten estresarekin kezkatuta dago. Badaki arrautzen ekoizpenak behera egingo duela eta itxialdia ahalik eta motzena izatea espero du.