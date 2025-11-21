ELA y LAB llevan a Confebask ante el Tribunal de Justicia del País Vasco por el SMI propio

ELA y LAB han dado el siguiente paso en el conflicto abierto por la creación de un Salario Mínimo Interprofesional propio en Euskadi. Tal y como habían anunciado, han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia del País Vasco contra Confebask, a la que acusan de incumplir su obligación legal de sentarse a negociar.

Ambas centrales han recordado que, tras la fallida conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales, optaron por la vía judicial para forzar a la patronal vasca a abordar un acuerdo interprofesional que permita fijar un SMI propio aplicable a todos los trabajadores, tengan o no convenio.

ELA y LAB sostienen que Confebask ha mantenido una negativa “sistemática” a abrir una mesa de diálogo, mientras consideran que la ley ampara su petición. La demanda marca el inicio de un nuevo capítulo en un conflicto en el que los sindicatos insisten en que seguirán movilizándose para defender esta reivindicación.