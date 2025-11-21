ESKAERA

ELAk eta LABek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegira eraman dute Confebask, soldata minimoaren alde

Sindikatuek dagoeneko formalizatu dute Confebasken aurkako demanda, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian aurkeztutakoa, patronalak Euskadirako gutxieneko soldata propio bat negoziatzeari uko egin diola iritzita.

Gutxieneko soldata propioaren aldeko protesta. Argazkia: EFE

EITB

ELAk eta LABek hurrengo urratsa eman dute Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propio bat izateko irekitako gatazkan. Iragarri zuten bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian demanda bat aurkeztu dute Confebasken aurka, eta negoziatzera esertzeko legezko betebeharra ez betetzea leporatu diote.

Bi sindikatuek gogorarazi dute, Lan Harremanen Kontseiluan kontziliazioak huts egin ondoren, bide judiziala aukeratu zutela euskal patronala behartzeko lanbide arteko akordio bati ekitera, langile guztiei, hitzarmena izan ala ez, aplikatu ahal izango zaien LGS (Lanbidearteko Gutxieneko Soldata) propio bat finkatu ahal izateko.

ELAren eta LABen arabera, Confebaskek uko "sistematikoa" egin dio elkarrizketa-mahai bat irekitzeari, eta legeak bere eskaera babesten duela uste dute. Eskaerak kapitulu berri baten hasiera markatzen du, sindikatuek aldarrikapen hori defendatzeko mobilizatzen jarraituko dutela azpimarratzen duten gatazka batean.

De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da

Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa". 

