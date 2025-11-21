ELAk eta LABek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegira eraman dute Confebask, soldata minimoaren alde
Sindikatuek dagoeneko formalizatu dute Confebasken aurkako demanda, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian aurkeztutakoa, patronalak Euskadirako gutxieneko soldata propio bat negoziatzeari uko egin diola iritzita.
ELAk eta LABek hurrengo urratsa eman dute Euskadin Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propio bat izateko irekitako gatazkan. Iragarri zuten bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian demanda bat aurkeztu dute Confebasken aurka, eta negoziatzera esertzeko legezko betebeharra ez betetzea leporatu diote.
Bi sindikatuek gogorarazi dute, Lan Harremanen Kontseiluan kontziliazioak huts egin ondoren, bide judiziala aukeratu zutela euskal patronala behartzeko lanbide arteko akordio bati ekitera, langile guztiei, hitzarmena izan ala ez, aplikatu ahal izango zaien LGS (Lanbidearteko Gutxieneko Soldata) propio bat finkatu ahal izateko.
ELAren eta LABen arabera, Confebaskek uko "sistematikoa" egin dio elkarrizketa-mahai bat irekitzeari, eta legeak bere eskaera babesten duela uste dute. Eskaerak kapitulu berri baten hasiera markatzen du, sindikatuek aldarrikapen hori defendatzeko mobilizatzen jarraituko dutela azpimarratzen duten gatazka batean.
De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da
Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa".
Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak
Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.
Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita
Lan-istripua 11:45 aldera gertatu da, Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute.
Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.
Hil egin da Igantzin traktorearekin istripua izan eta larri zauritu zen gizona
Ezbeharra atzo gertatu zen, 14:08 aldera, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, istripua izan zuen eta ibilgailuak harrapatu egin zuen. Ezbeharraren ondorioz, beharginak zauri larriak zituen.
ENBAk eta EHNEk hegazti gripeari "zorroztasun zientifikoarekin" aurre egiteko eskatu dute, ez "neurri politikoekin"
Nekazarien elkarteen ustez, “hein handi batean landakoa, estensiboa eta ekologikoa” den Euskadiko ekoizpen-sisteman itxialdiak “gaixotasunak zabaltzeko arriskua” dakar.
Euskal taxilariek Bilbo erdigunea kolapsatu dute VTCen "inpunitatea" salatzeko
Kolektiboak hiru orduko lanuzteak egin ditu eta manifestazioa ere egin dute Bilboko kaleetan, Udaletxearen aurrean amaituta. VTC zerbitzuen "lehia bidegabea" salatu dute.
Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn
Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.