De Guindos dice que la economía de zona euro va mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel de tipos de interés
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha afirmado que la economía de la zona euro se está "comportando mejor" de lo que esperaban hace unos meses y ha asegurado que el actual nivel de los tipos de interés es el "adecuado" teniendo en cuenta las perspectivas de inflación.
De Guindos ha realizado estas reflexiones en el marco del Foro Gran Vía, que ha arrancado este viernes en Bilbao de la mano de la Fundación BBK, su primera edición con la presencia del representante del BCE.
El vicepresidente del BCE ha realizado un análisis de la situación económica en la zona euro y sus perspectivas y, tras recordar que en diciembre realizarán una actualización de sus proyecciones para este ámbito que no serán "muy diferentes" de las publicadas por la Comisión Europea, ha apuntado, en primer lugar, que la economía europea se está "comportando mejor" de lo que esperaban "hace tres o cuatro meses".
De Guindos se ha referido a la evolución de la inflación en la zona euro y ha apuntado que es "positiva" porque se ha ido "desacelerando" y se va aproximando al 2 %. Ha añadido que es la inflación de servicios la que más les preocupa pero ha insistido en que, en general, hay "buenas noticias" sobre las perspectivas de inflación. Ello, según ha apuntado, ha influido en su política monetaria y ha recordado que han reducido los tipos de interés del 4 al 2 %.
El economista ha señalado que llevan tres sesiones del Consejo en los que no han modificado los tipos porque consideran que el nivel actual de tipo de interés es el "adecuado".
La vivienda, "problema fundamental" de España
El vicepresidente del BCE ha asegurado que la economía española, en relación al crecimiento, "lo está haciendo bien", con un nivel próximo al 3 %, muy superior al que, en estos momentos, proyecta de media la CE para la zona euro (1,3 % este año).
Según ha apuntado, hay que analizar los "determinantes" de ese incremento del PIB y ver si ese modelo es "sostenible en el tiempo". De Guindos ha señalado que ese crecimiento está basado en un aumento "muy importante" de la población, con cerca de 50 millones, debido a la inmigración.
Al respecto ha advertido de que hay intentar "maximizar" los beneficios de la inmigración y "minimizar los potenciales costes", siendo la vivienda el más evidente de esos costes. "Cuando tienes un incremento muy fuerte de la constitución de hogares, como consecuencia de la inmigración y del aumento de la población, tienes que hacer frente a ese incremento de la demanda con un incremento de la oferta".
Ha añadido que el mercado que tiene que absorberlo en un primer momento no es el de la construcción de nueva vivienda que "reaccionará", aunque lo suele hacer "con un cierto retardo", sino el mercado de alquiler. En este sentido, ha asegurado que "la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler".
"Y la consecuencia es que, cuando tienes un incremento fuerte de demanda y la oferta no te responde, inmediatamente los precios del alquiler suben", ha indicado, para precisar que este es el "problema fundamental" que existe en estos momentos.
Te puede interesar
ELA y LAB llevan a Confebask ante el Tribunal de Justicia del País Vasco por el SMI propio
Los sindicatos han formalizado ya la demanda contra Confebask, presentada ante el Tribunal de Justicia del País Vasco, al considerar que la patronal se ha negado a negociar un SMI propio para Euskadi incumpliendo su obligación legal.
El Banco Europeo de Inversiones financia con 1700 millones la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria
Esta financiación supone un "nuevo e importante impulso" a la conectividad ferroviaria en alta velocidad de la Península Ibérica con el resto de Europa, según Adif y BEI.
Herido grave un trabajador tras caer al vacío en unas obras en Azpeitia
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 11:45 horas en la calle Iñaki Azpiazu y el operario, de 44 años, ha sido trasladado intubado al Hospital Donostia.
El Gobierno Vasco impulsa un seguro público de impago para fomentar el alquiler a precios del índice de referencia
El consejero Itxaso ha explicado que con este nuevo proyecto de Aloka+ pretenden “procuperar seguridad a aquellos propietarios que todavía tengan dudas sobre si sacar o no su vivienda al mercado de alquiler”.
Muere el hombre que resultó herido grave en un accidente con un tractor en Igantzi
El suceso ocurrió ayer sobre las 14:08 horas en Bordako Soroa, donde el varón se encontraba trabajando con un pequeño tractor que le atrapó tras el accidente, lo que le causó heridas de carácter reservado.
ENBA y EHNE piden encarar la gripe aviar con “rigor científico”, no con "medidas políticas"
Las organizaciones agrarias exigen a la autoridades que se informe a la sociedad sobre los beneficios del sistema productivo avícola de Euskadi que es, en su mayoría, "campero, extensivo e incluso ecológico” y explican que, en este sistema, un confinamiento “aumenta el riesgo de enfermedades”.
Los taxistas vascos saturan el centro de Bilbao en su protesta contra la falta de controles a los VTC
El colectivo ha realizado un paro de tres horas además de una manifestación que ha terminado ante el Ayuntamiento de Bilbao, para denunciar la competencia desleal de los servicios VTC.
Las granjas vascas podrán sacar a las gallinas durante un tiempo corto y en algunos casos
La salida de las gallinas al aire libre deberá ser en todo caso con un sistema que evite el contacto con las aves silvestres para impedir así contagios por gripe aviar. Las instituciones vascas y el sector han acordado, además, constituir una mesa de seguimiento para estudiar la evolución de la enfermedad y las medidas a aplicar.
Será noticia: Negociación de presupuestos del Gobierno Vasco, comité de seguimiento de la gripe aviar y juicio contra antiabortistas en Vitoria-Gasteiz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.