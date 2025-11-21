De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da
Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa".
Luis de Guindos Europako Banku Zentraleko presidenteordeak adierazi du euroguneko ekonomia duela hilabete batzuk espero zutena baino "hobeto" jokatzen ari dela, eta ziurtatu du interes tasen egungo maila "egokia" dela, inflazio aurreikuspenak kontuan hartuta.
De Guindosek gaur Bilbon BBk Fundazioaren eskutik abiatu den Gran Via Foroaren barruan egin ditu hausnarketa horiek. Aurrenekoz izan da bertan EBZko ordezkaria.
Europako Banku Zentraleko presidenteordeak euroguneko egoera ekonomikoa eta aurreikuspenak aztertu ditu, eta gogorarazi du abenduan eremu horretarako proiekzioak eguneratuko dituztela, baina, aurreratu duenez, ez dira Europako Batzordeak argitaratutakoetatik "oso desberdinak" izango.
Euroguneko inflazioaren bilakaera "positiboa" dela esan du, "moteltzen" joan delako eta % 2ra hurbiltzen ari delako. Gaineratu duenez, zerbitzuen inflazioa da kezka gehien eragiten duena, baina, oro har, inflazio aurreikuspenei buruz "albiste onak" daudela azpimarratu du. Horrek, bere hitzetan, eragina izan du EBZren moneta-politikan, eta interes-tasak % 4tik % 2ra jaitsi dituztela gogorarazi du.
Ekonomistak adierazi duenez, Kontseiluaren azken hiru bileretan ez dituzte tasak aldatu, egungo interes-tasa "egokia" dela uste dutelako.
Etxebizitza, Espainiaren "funtsezko arazoa"
EBZko presidenteordeak ziurtatu duenez, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo ari da", % 3 inguruko mailarekin, une honetan EBk eurogunerako aurreikusten duena ( % 1,3 aurten) baino askoz maila handiagoarekin.
BPGaren hazkunde horretan eragina duten faktoreak aztertu behar dira, eta eredu hori "denboran iraunkorra" den ikusi. De Guindosen esanetan, hazkunde hori biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsu" batean oinarritzen da, immigrazioaren ondorioz.
Horren harira, immigrazioaren onurak "maximizatzen" eta "kostu potentzialak minimizatzen" saiatu behar dela ohartarazi du, etxebizitza izanik kostu horietan nabarmenena. "Etxe-unitateen eraketan hazkunde handia duzunean, immigrazioaren eta biztanleriaren hazkundearen ondorioz, eskariaren igoera horri aurre egin behar diozu, eskaintza handituta", azpimarratu du.
Gaineratu duenez, egoera berria xurgatzen lehena ez da etxebitza berriaren merkatua "geroxeago erreakzionatu" ohi duena, baizik eta alokairuaren merkatua. Ildo horretan, "erregulazioa alokairuko etxebizitzen eskaintza mugatzen" ari dela ohartarazi du.
"Eta horren ondorioa da-bere hitzetan-, eskariaren igoera handia duzunean eta eskaintza eskaerari erantzuteko nahikoa ez denean, alokairuaren prezioek gora egiten dutela berehala", eta zehaztu du hori edla une honetan Espainiak duen "untsezko arazoa",
Zure interesekoa izan daiteke
ELAk eta LABek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegira eraman dute Confebask, soldata minimoaren alde
Sindikatuek dagoeneko formalizatu dute Confebasken aurkako demanda, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian aurkeztutakoa, patronalak Euskadirako gutxieneko soldata propio bat negoziatzeari uko egin diola iritzita.
Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak
Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.
Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita
Lan-istripua 11:45 aldera gertatu da, Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute.
Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.
Hil egin da Igantzin traktorearekin istripua izan eta larri zauritu zen gizona
Ezbeharra atzo gertatu zen, 14:08 aldera, Bordako soroan. Gizona traktore txiki batekin ari zen lanean, istripua izan zuen eta ibilgailuak harrapatu egin zuen. Ezbeharraren ondorioz, beharginak zauri larriak zituen.
ENBAk eta EHNEk hegazti gripeari "zorroztasun zientifikoarekin" aurre egiteko eskatu dute, ez "neurri politikoekin"
Nekazarien elkarteen ustez, “hein handi batean landakoa, estensiboa eta ekologikoa” den Euskadiko ekoizpen-sisteman itxialdiak “gaixotasunak zabaltzeko arriskua” dakar.
Euskal taxilariek Bilbo erdigunea kolapsatu dute VTCen "inpunitatea" salatzeko
Kolektiboak hiru orduko lanuzteak egin ditu eta manifestazioa ere egin dute Bilboko kaleetan, Udaletxearen aurrean amaituta. VTC zerbitzuen "lehia bidegabea" salatu dute.
Denbora tarte zehatz batzuetan konfinamendua utzi eta kanpora atera ahal izango dira aire librean hazitako oiloak EAEn
Oilategietatik edo haztegietatik ateratzean, hegazti basatiekin kontaktua izatea saihestuko duen estalpe estiloko sistema bat erabili beharko da, hegazti-gripeak kutsatzea eragozteko. Bestelde, euskal erakundeek eta sektoreak jarraipen-mahai bat eratzea erabaki dute, gaixotasunaren bilakaera eta aplikatu beharreko neurriak aztertzeko.
Albiste izango dira: EAEko aurrekontuen negoziazioa, hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzordea eta abortuaren aurkako protestak egin zituzten 21 lagunen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.