De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da

Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa". 

Luis de Guindos, ostiral honetan, Bilbon. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Luis de Guindos Europako Banku Zentraleko presidenteordeak adierazi du euroguneko ekonomia duela hilabete batzuk espero zutena baino "hobeto" jokatzen ari dela, eta ziurtatu du interes tasen egungo maila "egokia" dela, inflazio aurreikuspenak kontuan hartuta.

De Guindosek gaur Bilbon BBk Fundazioaren eskutik abiatu den Gran Via Foroaren barruan egin ditu hausnarketa horiek. Aurrenekoz izan da bertan EBZko ordezkaria.

Europako Banku Zentraleko presidenteordeak euroguneko egoera ekonomikoa eta aurreikuspenak aztertu ditu, eta gogorarazi du abenduan eremu horretarako proiekzioak eguneratuko dituztela, baina, aurreratu duenez, ez dira Europako Batzordeak argitaratutakoetatik "oso desberdinak" izango. 

Euroguneko inflazioaren bilakaera "positiboa" dela esan du, "moteltzen" joan delako eta % 2ra hurbiltzen ari delako. Gaineratu duenez, zerbitzuen inflazioa da kezka gehien eragiten duena, baina, oro har, inflazio aurreikuspenei buruz "albiste onak" daudela azpimarratu du. Horrek, bere hitzetan, eragina izan du EBZren moneta-politikan, eta interes-tasak % 4tik % 2ra jaitsi dituztela gogorarazi du.

Ekonomistak adierazi duenez, Kontseiluaren azken hiru bileretan ez dituzte tasak aldatu, egungo interes-tasa "egokia" dela uste dutelako.

Etxebizitza, Espainiaren "funtsezko arazoa"

EBZko presidenteordeak ziurtatu duenez, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo ari da", % 3 inguruko mailarekin, une honetan EBk eurogunerako aurreikusten duena ( % 1,3 aurten) baino askoz maila handiagoarekin.

BPGaren hazkunde horretan eragina duten faktoreak aztertu behar dira, eta eredu hori "denboran iraunkorra" den ikusi. De Guindosen esanetan, hazkunde hori biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsu" batean oinarritzen da, immigrazioaren ondorioz.

Horren harira, immigrazioaren onurak "maximizatzen" eta "kostu potentzialak minimizatzen" saiatu behar dela ohartarazi du, etxebizitza izanik kostu horietan nabarmenena. "Etxe-unitateen eraketan hazkunde handia duzunean, immigrazioaren eta biztanleriaren hazkundearen ondorioz, eskariaren igoera horri aurre egin behar diozu, eskaintza handituta", azpimarratu du. 

Gaineratu duenez, egoera berria xurgatzen lehena ez da etxebitza berriaren merkatua "geroxeago erreakzionatu" ohi duena, baizik eta alokairuaren merkatua. Ildo horretan, "erregulazioa alokairuko etxebizitzen eskaintza mugatzen" ari dela ohartarazi du.

"Eta horren ondorioa da-bere hitzetan-, eskariaren igoera handia duzunean eta eskaintza eskaerari erantzuteko nahikoa ez denean, alokairuaren prezioek gora egiten dutela berehala", eta zehaztu du hori edla une honetan Espainiak duen "untsezko arazoa", 

Europako Banku Zentrala Ekonomia Etxebizitza

