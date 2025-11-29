Hoy es noticia
DERMATOSIS NODULAR
Suspendida la prohibición de celebrar ferias ganaderas en la CAV

Con la decisión, que entrará en vigor a partir del lunes, el Gobierno y las tres diputaciones forales vascas pondrán fin a las medidas impuestas hace un mes con la rebaja del riesgo epidemiológico.
Vacas. Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Bertan behera, abeltzaintzako azokak egiteko debekua EAEn
EITB

Siguiendo la decisión adoptada por Navarra, en la Comunidad Autónoma Vasca también se ha derogado la prohibición de organizar ferias ganaderas. Los controles contra la dermatosis nodular han provocado que en las últimas semanas no se hayan detectado positivos en reses y, al considerar que el nivel de riesgo ha descendido, el Gobierno y las tres diputaciones forales se han puesto de acuerdo para levantar la medida.

La decisión será efectiva a partir del 1 de diciembre, lo que permitirá celebrar con normalidad varias ferias que se celebran a la vuelta de las navidades, como Santa Lucía o Santo Tomás.

La prohibición se impuso hace poco más de un mes, en un momento en el que el sector ganadero mostró su preocupación y desacuerdo. Desde entonces, otro tipo de estrictos controles y medidas preventivas han seguido en vigor y así será, de momento, hasta el 15 de enero.

Entre estas medidas destaca la prohibición de acceso a la CAV de animales procedentes de zonas restringidas, salvo que estén debidamente insertados, así como la obligación de que los animales bovinos que lleguen del exterior cumplan un periodo de observación de 21 días bajo la vigilancia de veterinarios oficiales.

Las autoridades han indicado que las medidas se prolongarán al menos hasta mediados de enero y que, en función de la evolución de la situación epidemiológica, se evaluará si será necesario introducir cambios.

Así, el calendario de ferias navideñas recupera la normalidad, manteniendo intactas las citas habituales tanto para el sector como para los ciudadanos.

