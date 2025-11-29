DERMATOSI NODULARRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEn abeltzaintza azokak egiteko debekua bertan behera utzi dute

Arrisku epidemiologikoak behera egin duenez, astelehenean geratuko dira bertan behera Jaurlaritzak eta EAEko hiru foru aldundiek duela hilabete ezarritako neurriak.

20221005142750_vacas-behia_
Behiak. Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroak hartutako bideari jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoan ere indargabetu egin dute abeltzaintza azokak antolatzeko debekua. Dermatosi nodularraren aurkako kontroletan, azken asteotan ez da positiborik atzeman, eta arrisku mailak behera egin duela iritzita, Jaurlaritza eta hiru foru aldundiak ados jarri dira neurria bertan behera uzteko.

Erabakia abenduaren 1etik aurrera izango da indarrean, eta, ondorioz, gabonen bueltan egiten diren hainbat azoka normaltasunez egin ahal izango dira, Santa Lutzia eta San Tomas egunekoak, besteak beste.

Debekua duela hilabete pasatxo jarri zuten, abeltzainen sektoreak kezka eta desadostasuna agertu ostean. Ordutik, kontrol eta prebentzio neurri zorrotzek indarrean jarraitu dute, eta hala izango da, oraingoz, urtarrilaren 15era arte.

Neurri horien artean nabarmentzekoa da gune mugatuetatik datozen animaliak EAEra sartzeko debekua, salbu eta behar bezala txertatuta badaude. Halaber, kanpotik heltzen diren behi-aziendek 21 eguneko behaketa-aldia bete beharko dute albaitari ofizialen zaintzapean.

Agintariek adierazi dutenez, neurriak urtarrilaren erdialdera arte luzatuko dira gutxienez, eta egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera aztertuko da aldaketarik egin behar ote den.

Hala, ferien egutegiak normaltasuna berreskuratu du, sektorearentzat zein herritarrentzat ohikoak diren hitzorduei eusteko.

Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantentzen ditu
Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Bizkaia Araba Nafarroa Abeltzaintza Azokak Santo Tomas Azoka Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Agurtzane Uriarte eta Josu Beraza, Iurgi Berazaren gurasoak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aulestin auto batek harrapatuta hil zen haurraren gurasoak oso haserre, epaiketan gezurrak esan direla uste dutelako

Iurgi, 2020an, Aulestin auto batek harrapatuta hil zen 11 urteko haurraren kasuko epaiketa zibila gaur izan da Gernikan. Joan den urriaren 17an zen egitekoa baina, arazo teknikoak tarteko ertzain batek ezin izan zuen deklaratu eta gaur arte atzeratu zuten. Epaitegitik irtetean, Iurgiren gurasoak haserre agertu dira ustezko harrapaketaren egilearen eta ertzainaren adierazpenekin.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X