Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantenduko ditu
Neurri horiek urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, eta epea luzatzea edo murriztea baloratuko da, egoera epidemiologikoaren arabera.
Joan den urritik indarrean dagoen abeltzaintzako azokak egiteko debekua kentzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. Neurria joan den urrian ezarri zuten, Espainiako Estatuko hainbat erkidegotan eta Frantzian behien dermatosi nodularra atzeman ostean. Hala ere, Jaurlaritzak neurri sorta bat mantenduko du gaixotasuna Euskadin sartzeko eta zabaltzeko arriskua murrizteko.
Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza sailburuak baieztatu duenez, azokak antolatzea eragozten zuen murrizketa desagertuko da, baina animalien mugimenduei eta kontrolari eragiten dieten betebehar ezberdinek jarraituko dute. Neurri horiek guztiak urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, baina Eusko Jaurlaritzak epea luzatzea edo murriztea baloratuko du, egoera epidemiologikoaren arabera.
Ibilgailuak eta animaliak mugimendu guztietan desinfektatzea derrigorrezkoa izaten jarraituko du, helmuga hiltegia denean izan ezik.
Debekatuta egongo da eremu mugatuetatik datozen animaliak sartzea, gaixotasunaren aurkako txertoa hartu dutenak izan ezik. Gainera, behin eremu mugatuek Europako araudiak abereen mugimendua ahalbidetzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztenean, Euskadik ez du sarrera galarazteko aukerarik izango, baina kontrol, zaintza eta jarraipen gehigarriak eskatu ahal izango ditu.
Era berean, Euskaditik kanpoko ustiategietan sartzen den eta zuzeneko helmuga hiltegia ez duen edozein animaliaren kasuan, albaitariaren zaintza-kontrola aplikatuko da, 21 egunekoa. Epe hori laburtu edo luzatu ahal izango da, albaitari arduradunak egiten duen arrisku-ebaluazioaren arabera.
