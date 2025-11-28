Euskadi levanta la prohibición de celebrar ferias ganaderas, pero mantiene medidas de control por la dermatosis nodular

El Gobierno Vasco ha decidido retirar la prohibición de celebrar ferias ganaderas, en vigor desde el pasado octubre tras detectar casos de dermatosis nodular en varias comunidades del Estado español y en Francia. Sin embargo, el Ejecutivo mantendrá un paquete de medidas para reducir el riesgo de entrada y difusión de la enfermedad en Euskadi.

Según ha confirmado Amaia Barredo, consejera de Agricultura del Gobierno Vasco, desaparece la restricción que impedía organizar ferias, pero continúan distintas obligaciones que afectan a movimientos y control de animales. Todas estas medidas estarán vigentes hasta el 15 de enero, aunque el Gobierno Vasco valorará ampliar o reducir el plazo en función de la situación epidemiológica.

Seguirá siendo obligatoria la desinfección de vehículos y animales en todos los movimientos, salvo cuando el destino sea un matadero.

Queda prohibida la entrada de animales procedentes de zonas restringidas, salvo aquellos vacunados frente a la enfermedad. Además, una vez que las zonas restringidas cumplan los requisitos establecidos por la normativa europea para permitir el movimiento de ganado, Euskadi no tendrá margen para impedir su entrada, aunque sí podrá solicitar controles, vigilancia y seguimiento adicionales.

Para cualquier animal que se incorpore a explotaciones de fuera de Euskadi y no tengan como destino directo el matadero, se aplicará un control de vigilancia veterinario de 21 días. Este periodo podrá acortarse o ampliarse en función de la evaluación de riesgo que realice el veterinario responsable.

Las explotaciones que reciban animales procedentes de fuera de Euskadi quedarán inmovilizadas durante un periodo que determine la diputación foral competente.